NAJAVA DANA (petak, 17. jul): Otvaraju se kapije Mozzart Bet Superlige i ostalih nacionalnih prvenstava

ŽELEZNIČAR – RADNIČKI NIŠ, 20.00

(Fudbal, Mozzart bet Superliga)

Železničar nije mnogo menjao ekipu. Glavna sesija svakako je meč sa Bragom, a što se tiče promena, otišli su Pirgić i Karikari, alli ima tu i kvalitetnih novajlija. Meraklije su se tokom leta takođe pojačavale, deluje ciljano, na pozicije koje su to zahtevale. Pančevci jesu domaćini, ali pošto se čuvaju za Evropu, sve karte su u igri. Na poslednjem meču para, u decembru prošle godine, došao je čuveni “kec iz Niša”!

SPARTAK VARNA – CSKA 1948, 18.00

(Fudbal, Bugaraska 1)

Ovo je prvo kolo iz kog svi žele da izvuku bodove, a na ovom paru je to bilo po difoltu teško. Pogledajte smo kako su na četiri od proteklih pet mečeva ovih timova dolazili X ishodi, i kladilački zapazite da je na svakoj od pomenutih utakmica dolazio i GG tip. CSKA 1948 je na susretu u martu bio bolji, i konačno je prekinuo seriju kada je kao gost slavio sa 1:2.

LEVSKI SOFIJA – DUNAV RUSE, 20.15

(Fudbal, Bugaraska 1)

Ovo je za bugarske okvire meč koji podseća na naš sudar Mačve sa Crvenom zvezdom… Naime, Dunav ulazi u elitu, i odmah udara na šampiona države, što bi samo po sebi bilo dovoljno da se zatvori najava. Levski smo već videli u Evropi… Bugarski šampion je u Sofiji protiv Borva iz Banjaluke slavio 4:0, što mu je uz remi iz prvog meča, (1:1) bilo i više nego dovoljno za plasman u narednu rundu.

VOLUNTARI – BOTOŠANI, 17.30

(Fudbal, Rumunija 1)

Voluntari se vratio u elitu, i u prvom kolu udara na sasvim solidan Botošani koji se ovog leta uzgred i solidno uigrao, mada na pripremama nije nešto preterano blistao. Ipak, ono što se iz tog perioda može smatrati za njihov uspeh, svakako se odnosi na remi sa Ludogorecom, gde je prošla GG4+ igra. Voluntari je naposlednjem pripremnom meču savladao Farul Konstancu sa 3:0.

FCSB – ARĐEŠ, 20.00

(Fudbal, Rumunija 1)

FCSB, bivša Steaua, ulazi u ovaj meč kao apsolutni favorit, pogotovo pred svojim navijačima u Bukureštu gde retko gube bodove. Arđeš ima tradiciju neugodnog protivnika koji zna da "zaključa" prilaze svom golu, ali individualni kvalitet ofanzivaca FCSB-a bi morao da dođe do izražaja već u prvom poluvremenu. Ne zaboravite ni da je Arđeš dobio poslednja dva meča para, što podstiče revanšizam u redovima domaćina.

NAFTA LENDAVA – KOPAR, 18.00

(Fudbal, Slovenija 1)

Nafta se baš brukala na pripremama, a kakva je, pokazuju tri utakmice uz samo jedan dat gol… Pamti se Voluntari (0:3), Honved (0:4), i na koncu Partizan (1:4), gde se i taj jedan pogodak može svesti pod sličajnost. Kopar je bio znatno bolji i u tom segmentu, pa će povratniku u elitu biti jako teško da izvuče ma šta iz ove utakmice.

CELJE – MURA, 20.15

(Fudbal, Slovenija 1)

Jedan od derbija prvog kola u Sloveniji. Celje je u proteklim sezonama uložilo velika finansijska sredstva i cilja sam vrh tabele, dok je Mura uvek nepredvidiv rival sa fanatičnom podrškom iz Murske Sobote. Utakmice ova dva tima skoro redovno donose GG tip, jer nijedna ekipa ne kalkuliše i obe formacije su uvek orijentisane ka napadu.

MJALBI – VASTERAS, 19.00

(Fudbal, Švedska 1)

Obično se misli da je domaćinstvo prednost, ali kod Mjalbija ono često ume da bude minus. Naime u kombinaciji sa Vasterasom koji je na šest utakmica na strani, četiri puta slavio, a dva puta gubio, Mjalbi može da bude pod pritiskom. Uzgred, razlika među njima je samo dva boda, pa eto zaista interesantne situacije, i velike mozgalice za tipovanje.

BODE GLIMT – FREDRIKŠTAD, 19.15

(Fudbal, Norveška 1)

Bode jeste treći, istina je ima i dva boda manje od Tromsoa, ali ne zaboravite i da je vođa karavana odigrao i dva meča više. Fredrikštad je na sredini tabele, igra promenljivo, što na koncu povlači tezu o domaćinu kao apsolutnom favoritu uoči ove utakmice. Bode je i dobio poslednjih pet mečeva para, a na poslednjem u novembru prošle godine je bilo 5:0.