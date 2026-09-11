Najava dana (petak, 11. septembar): Od Lige 1, preko Bundeslige, sve do Mozzart Bet Superlige

UNION BERLIN – ŠALKE, 20.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Videli smo očaj i kod jednih i kod drugih, pa nije ni čudno što oba rivala imaju tek po jedan bod. Union ga je izborio remijem sa Ajntrahtom (3:3), dok je isti ishod kod Šalkea izvučen na meču sa Bajernom, bez postignutih golova. Ovaj rezultat goste može da motiviše da na ovom meču ne igraju povučeno.

VENECIJA – FJORENTINA, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Očajno su startovali i jedni i drugi, jer šta drugo može da se kaže o timovima koji iz prva tri kola nemaju osvojen ni jedan bod. Veneicja ima gol razliku 2:7, dok Fjorentina broji 1:9. Pošto su se već profilisali kao timovi koji će se boriti za opstanak, ovo može da bude napeta utakmica.

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SEVILJA – VALENSIJA, 21.00

(Fudbal, Španija 1)

Slepi miševi su osvojili jedan bod, i dali samo jedan gol. To je bukvalno poražavajući skor iz prva tri kola. Na kartu slabosti gostiju pucaće Sevilja, koja ima sedam bodova u istom periodu. Pokušaće domaćin da se osveti Valensiji, koju nije uspela da dobije na poslednjih šest mečeva.

VEST HEM – REKSAM, 21.00

(Fudbal, Engleska 2)

Čekićari su za petama Vest Bromu, i ne pada im na pamet da prosipaju bodove na mečevima poput ovog sa Reksamom, mada posao neće biti lagan. Naime, gosti do sada imaju samo jedan poraz, ali su zato četiri puta remizirali. Čini se da im je glavni problem nešto efikasniji napad. Igraće najverovatnije defanzivno.

BEŠIKTAŠ – ERZURUM, 19.00

(Fudbal, Turska 1)

Erzurum je na ivici opasne zone, a najveći krivci za loše rezultate ovog kluba su napadači koji na četiri utakmice nisu uspeli da postignu više od dva gola. Bešiktaš se ganja sa Galatasarajem oko prvog mesta, tako da će na ovoj utakmici igrati na pobedu bez dvoumljenja. Mečevi para su po običaju jako efiksni.

DARMŠTAT – ARMINIJA BILEFELD, 18.30

(Fudbal, Nemačka 2)

Darmštat ima samo jedan bod iz prva četiri kola, dok je Arminija na desetom mestu, igra šareno ali na ovom gostovanju može da pokuša da dođe do pobede. Poslednji meč para odigran je aprilu, a na njemu je Arminija slavila sa 2:1. Na poslednje tri utakmice ovih timova dolazila je GG3+ igra.

ŽELEZNIČAR PANČEVO – MAČVA, 18.30

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Nakon bitke za Evropu, Železničar je pao na terenima Mozzart Bet Superlige… Nalaze se u donjem delu tabele, a u goste mu dolazi Mačva i ovo je definitivno utakmica u kojoj ništa osim pobede ne dolazi u obzir za tim iz Pančeva. Ne zaboravite da su Šapčani bez poraza na prethodne tri utakmice.

SPARTAK SUBOTICA – NAPREDAK, 20.00

(Fudbal, Mozzart Bet PLS)

Razlika je samo jedan bod u korist Napretka koji je na četvrtom mestu na tabeli. Kruševljane su do sada dobijali TSC i Javor, dok je Spartak poražen samo od Teleoptika, nakon čega je vezao tri uzastopna remija, pa pobedu nad Vršcom u poslednjem kolu. Biće ovo tvrda utakmica, bez obzira na prednost domaćinstva koju imaju Golubovi.

PARTIZAN MOZZART BET – FUENLABRADA, 20.00

(Košarka, prijateljska utakmica)

Klub iz Humske je već postigao punu radnu temperaturu, odigrao dve pripremne utakmice. Pobedio protiv Zenita, a izgubio od Hapoela iz Tel Aviva. Fuenlabrada je poražena na pripremama od Gran Kanarije, pa deluje da će ekipa Đoana Penjaroje biti dominantnja na terenu, i svakako blliža pobedi, bez obzira na rotacije na terenu koje su sastavni deo mečeva koji nemju takmičarski karakter.Interesantno je da španski košarkaški klub Fuenlabrada zvanično promenio svoje ime u Partizan iz Fuenlabrade (Partizán de Fuenlabrada), i da će prvu utakmicu pod novim imenom odigrati upravo sa Partizan Mozzart Betom.

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