Rezzime jučerašnjeg dana (četvrtak): Pola-pola, nije baš bilo blistavo veče

ZAOKRUŽENO

MANČESTER JUNAJTED – SABAH (tip 1, kvota 1,10) – rezultat 4:0

Večeras na Old Trafordu, surova realnost je pokucala na vrata, Kerikov Mančester Junajted je ubedljivim trijufmom 4:0 (3:0) pokazao kolika je razlika između kvalifikacija i samog krema evropskog fudbala. Veljko Simić i njegovi saigrači jednostavno nisu mogli da pariraju ovakvom domaćinu. Ipak, aktuelni format Lige šampiona donoće svakako i mečeve u kojima će azerbejdžanski hit tražiti svoje istorijske bodove, ali Teatar snova je večeras bio prevelik zalogaj.

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BAJERN – BODE GLIMT (tip 1, kvota 1,08) – rezultat 5:0

Ništa od senzacije u Minhenu, ništa od novog velikog skalpa simpatičnog Bodea. Norveški klub koji je tokom prethodnih nekoliko sezona pravio dar-mar u evrokupovima i zagorčavao život kontinentalnim aždajama, dobro se držao 45 minuta na Alijanc areni, da bi u nastavku ipak poklekao i doživeo jedan od težih evro-poraza u istoriji. Trebalo je Bajernu podosta vremena da otključa nezgodne Norvežane, mučio se nemački prvak, bio prilično bezidajan, a onda kada je osetio krv nije imao milosti - 5:0.

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PANATINAIKOS – KIFISIJA (tip 1, kvota 1,20) – rezultat 3:1

U prvom delu su mreže mirovale, ali kada je Kings Kangva probio led, usledila je lavina koju je Panatinaikos pretvorio u ubedljivu pobedu. Gosti jesu uspeli da stignu do izjednačenja u 74. minutu, ali je nada Kifisije kratko trajala. Sve do 81. minuta, kada je Taborda sa bele tačke vratio prednost, da bi ubrzo bilo i konačnih 3:1.

KOMO – LAJPCIG (tip 1, kvota 1,68) – rezultat 4:1

Srbijo, možda si ove večeri dobila još jednog igrača za elitu. Nikada talenat Andrija Maksimovića nije bio sporan, ali jeste status. Posebno posle prethodne takmičarske godine koju su pojeli skakavci u slučaju nekadašnjeg Zvezinog Mesija. Međutim, dolaskom Martina Demikelisa kao da se promenio i status jednog od najtalentovanijih srpskih igrača. Postao je važan deo sistema Red Bula. Nagovestio je asistencijom protiv Verdera da bi ove sezone mogao da puni sve statističke kolone, da bi ove večeri doživeo vrhunac kratke karijere. Jeste Komo stigao do zaslužene pobede (4:1), ali je Andrija Maksimović odigrao jednu od zrelijih partija karijere. Možda i najzreliju. I pre nego što je probušio mrežu Koma, strašnim udarcem levom nogom u 58. minutu momak iz Novog Pazara je bio jedan od najboljih u timu Martina Demikelisa. Odlično je gađao i u prvom poluvremenu, perfektnim felšom pokušao da pogodi malu mrežu Komovog gola. Odbranio je vrhovima prstiju Butez.

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USM ALŽIR – EL BIAR (tip 1, kvota 1,53) – rezultat 2:0

Bez ikakvih problema došao je kec u Alžiru. Može se slobodno reći, jedna rutinska pobeda favorizovanog domaćina. Vodeći gol u pravom trenutku prvog poluvremena, zatim dupliranje prednosti u 58. minutu i do kraja laganih pola sata, bez ikakve drame.

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PRECRTANO

PSV – ŠAHTJOR (tip 1, kvota 1,50) – rezultat 1:1

Malo toga kvalitetnog videli smo u Ajndhovenu, gde se puno više očekivalo pre svega od domaćeg PSV-a. Šahtjor se dobro nosio, uspeo čak i da povede u smiraj prvig poluvremena, ali je konačnih 1:1 postavio Seržinjo Dest.

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RADNIK SURDULICA – CRVENA ZVEZDA (tip 2, kvota 1,25) – rezultat 0:0

Ima nešto u tome vrlo neobično. Uspeva Crvena zvezda poslednjih godina da pobeđuje u Humskoj, retko kada se saplete u Novom Sadu, ali kada stigne u Surdulicu –nastaje tajac. Kao da je veštačka trava na popularnoj Bombonjeri Prokleta Avlija za devetostrukog uzastopnog šampiona Srbije. I kada je Zvezda pobeđivala u Surdulici poslednjih godina, radila je to uz mnogo muke i utrošene energije, golovima u kasnoj fazi. Večeras nije uspela da slomi otpor vrlo dobro postrojene čete Zorana Rendulića (0:0). Radnik je, na taj način, nastavio lep niz u sudarima sa najkvalitetnijom ekipom u državi. Računajući prethodna dva meča Zvezda nije uspela da postigne gol protiv Radničkog, i dobila samo jedan od prethodna četiri meča.

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ESTRELJA AMADORA – BRAGA (tip 2, kvota 1,53) – rezultat 2:1

Uf, ozbiljan šok priredili su fudbaleri Brage svojim navijačima i kladiocima. Iako je Braga povela već u 5. minutu golom Martineza, Estrelja Amadora je napravila potpuni preokret na kraju prvog i startu drugog poluvremena! Oba gola postigao je Stojka, za šokantni trijumf Amadore...

STIVENEJDŽ – LUTON (tip 2, kvota 2,10) – rezultat 2:1

Još jedan rezultat koji vam nije išao naruku, mada ste ovde jurili hrabro dvojku i primamljivu kvotu. Domaćin je poveo već u 23. minutu preko Kempa, da bi u 70. minutu Magenis zatresao mrežu za 2:0. I to je bilo to. Jesu gosti uspeli da prepolove minus ubrzo, ali nisu imali snage za više.

FENERBAHČE – ROMA (tip 2, kvota 1,95) – rezultat 1:1

Prežive Roma pakao Šukur Saradžoglua. Posle izuzetnog starta u Seriji A i tri pobede, na premijeri u Ligi šampiona, na uvek vrelelom i neprijatnom gostovanju na Bosforu - bod (1:1). Imajući u vidu kolika je euforija vladala u azijskom delu Istanbula ovih dana - Fenerbahče čekao na povratak u elitno takmičenje čak 18 godina - može se reći sasvim korektan rezultat. Pogotovo ako se u obzir uzme da su domaćini u finišu opasno preteli i bili nadomak preokreta.

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