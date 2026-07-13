LUDI TIKET, ponedeljak, 118.857 dinara: Bežanija u 3+ modu

Dobitak od 118.857 dinara ostvaren je zahvaljujući neverovatnoj fudbalskoj intuiciji na uplatno-isplatnom mestu Bežanija 1.1 u Ulici Ismeta Mujezinovića 23d. Majstor klađenja iz Beograda ređao je 3+ tipove širom sveta, od Rusije i Belorusije, preko Kazahstana i Brazila, pa sve do dalekog Urugvaja. Hirurški precizno pročitane utakmice donele su ukupnu kvotu od fantastičnih 413,42, a mreže su se tresle baš onako kako je ovaj strastveni igrač predvideo.

Na listiću pobede su počele da se nižu jedna za drugom kako su se mečevi privodili kraju. Arsenal Dzeržinsk je sa 0:3 demolirao Vitebsk, Astana je u goleadi savladala Aktobe sa 3:2, dok je urugvajski Atenas slavio protiv Rentistasa sa 2:1. Prava drama viđena je na mečevima druge ruske lige gde su Nižnji Novgorod i Šinjik doneli neophodne golove, a kada je Operario PR u Brazilu potvrdio prolaz sa 2:1, slavlje na Bežaniji je moglo da počne.

Ono što je ovaj već fantastičan tiket učinilo još luđim jeste čuveni SUPER MULTI BONUS koji je drastično uvećao krajnji profit. Sa osam pogođenih parova na tiketu, Mozzart je nagradio vernost i hrabrost ovog igrača sa dodatnih 15.503 dinara bonusa. Na kraju, čista dobit i konačna isplata zaokružene su na fenomenalnih 118.857 dinara, što je još jedan dokaz da se maštovitost i gađanje golova u Mozzartu i te kako isplate.