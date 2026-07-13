Probajte da se setite s kojim je timom Partizan poslednji put ušao u Evropu

Crno-beli su opet krenuli istom stazom kao pre 12 meseci. Formiraju mladi tim, s tim što su ga sada, osim fudbalera iz podmlatka, osvežili momcima iz inostranstva u rasponu od 19 do 21 godine, a iz tog šablona iskače jedino brazilski napadač Že (26). Niko ne može da zna dokle će stići, niti sme da se zakune da neće uspeti, ali je isto tako indikativno da klub pravi identičnu grešku kao lane, ignorišući potrebu za angažmanom nekog iskusnog fudbalera, domaćeg ili inostranog, koji bi odmah doneo prevagu. Trenutno su u „klubu 30+“ od projektovanih startera samo golman Marko Milošević (35) i štoper Stefan Mitrović (36), a Parnom valjku je rezultat potreban odmah, kako ne bi proveo još jednu sezonu zarobljen u okvirima Mozzart Bet Superlige.

Prošle godine su crno-beli svojeglavo ušli u takmičenje bez iskusnog štopera, iako im je kompletna fudbalska Srbija suflirala da ne mogu samo mladi da igraju u odbrani, a završili su tako što su primali čudne golove i prerano ispali. A sada nemaju dovoljno iskustva u svim linijama tima.

Partizan daje bar dva gola Zemunu u prvom poluvremenu u prvom kolu Mozzart Bet Superlige, kvota 3,30

Koliko je to značajno u osetljivom delu sezone najbolje se vidi na primeru leta 2022. godine, poslednjeg u kome je Partizan uspešno završio kvalifikacije. Samo što je tada počeo u nameri da se domogne Lige Evrope (eliminisan od kiparskog AEK-a, kao i lane), a onda se ušunjao u Ligu konferencije preko Hamruna. Meč sa Maltežanima u Beogradu počeli su, između ostalih. Igor Vujačić (28), Siniša Saničanin (28), Slobodan Urošević (29), Patrik Andrade (30), Ljubomir Fejsa (34), Fuseni Dijabate (27), Kvinsi Menig (27) i Rikardo Gomeš (31). U ekonomskom smislu oni možda nisu bili isplativi za dalju prodaju, ali su u sportskom doneli klubu plasman u Ligu konferencije, prošli grupu, bili blizu da izbace Šerif i do danas taj uspeh niko nije ponovio.

Morao bi to da zna Danko Lazović, na poziciji generalnog direktora Partizana. Ionako stalno ponavlja da je odgovoran čovek. Sigurni smo da ga dobro služi sećanje na vreme kada je i sam igrao, a crno-beli takođe uspevali da se plasiraju u ligašku fazu UEFA takmičenja. Leta 2014. krenuli su u kvalifikacije za Ligu šampiona (bili bolji od Torshavna, pa ih je nadmudrio Ludogorec), da bi preko Nefčija izborili mesto u Ligi Evrope. Zasluženo. Taj tim, vođen trenerskom rukom Marka Nikolića, imao je i glavu i rep, a imao je i neophodno iskustvo. Da se podsetimo slavodobitnog revanša u Bakuu, kada su na terenu, između ostalih, bili: Milan Lukač (29), Miroslav Vulićević (30), Branko Ilić (32), Vojislav Stanković (27), Nikola Drinčić (30), Petar Grbić (26), Petar Škuletić (25) i – pazite sad – Danko Lazović (32).

Još jedno podsećanje: kada se Parni valjak 2010. godine probio u Ligu šampiona, revanš sa Anderlehtom u Briselu počeli su: Radiša Ilić (33), Ivan Stevanović (28), Mladen Krstajić (36), Saša Ilić (33), Ivica Iliev (31) i nezadrživi Kleo (25). Naravno, uz mlade snage poput Marka Jovanovića, Aleksandra Lazevskog, Nemanje Tomića i sadašnjeg sportskog direktora Radosava Petrovića. Ali, zar zaista mislite da bi taj tim Aleksandra Stanojevića uspeo da napravi čudo u Briselu samo sa decom?

Svi znamo odgovor.