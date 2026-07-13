Laporta iz Dalasa poslao poruku Atletiku, potvrdio transfer Adejemija i ostanak Rafinje

Svestan je toga Laporta, koji je pokušao da napravi dodatan pritisak na Madriđane.

"Nećemo plesati ni sa kim, mi određujemo tempo. Ponuda nije na neodređeno vreme i kada bude trenutak, objavićemo do kada važi. Dali smo ponudu sa namerom da potpišemo igrača koji se dopada treneru i sportskom direktoru. Ponuđen je veoma značajan iznos, ali nije neograničen. Poslednji put kada smo razgovarali sa Migelom Anhelom Hilom Marinom bio sam veoma jasan. U početku je bilo određene zabune oko ponude koju smo dali, ali sam mu je razjasnio. Od tada nije bilo nikakvog napretka", rekao je predsednik Barselone.

Podsetimo, Katalonci su ponudili 100.000.000 evra za Hulijana Alvareza, da bi se potom javio i Real Madrid sa 150.000.000, ali čini se više da bi dodatno podgrejao uzavrelu atmosferu između čelnika Barselone i Atletiko Madrida nego što zaista planira taj transfer. Atletiko je odbio obe ponude, pozivajući se na otkupnu klauzulu navedenu u ugovoru koja glasi 500.000.000 evra. Ipak. igračeva želja za rastankom igra veliku ulogu u celoj priči...

UTORAK, 21.00: (2.40) FRANCUSKA (3.30) ŠPANIJA (3.30)

U međuvremenu, Barselona je već dovela Entonija Gordona iz Njukasla za 80.000.000 evra, a Laporta je iz Sjedinjenih Američkih Država potvrdio i dolazak Karima Adejemija za 22.000.000 evra (uz potencijalnih 9.000.000 i 35 odsto od sledećeg transfera).

"Jako smo uzbuđeni zbog njega. On je opasan, brz, a Deko je izvanredno vodio celu operaciju. Vest je obelodanjena kada je i planirano, zbog čega smo svi zadovoljni".

Potvrdio je prvi čovek Barse i ostanak Rafinje, koji je u finišu prošle sezone imao probleme sa povredom.

"Da, da, da (ostaje). Nemamo nameru da ga pustimo da ode iz Barselone, on je ključan igrač. Sa Gordonom i Adejemijem smo ojačali napad, ali to ne znači da Rafinja odlazi. Krivo mi je što prošle sezone nije mogao da bude na najboljem nivou u odlučujućim utakmicama Lige šampiona i Primere", dodao je Laporta.

Tema je bio i Feran Tores, za kog se pojavila vest da bi mogao u Pari Sen Žermen.

"Čuo sam i pročitao neke vesti, ali nemam nikakvu potvrdu. Mi smo oduševljeni njegovim igrama, odličan je fudbaler i veoma opasan po protivničke golmane", konstatovao je Laporta bez konkretne informacije vezane za budućnost španskog reprezentativca.