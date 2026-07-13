Trener Larna razmišlja i o Zvezdi: Pred punim Inver Parkom smo sila sa kojom se ne treba šaliti

Tamo su već igrali u sezoni 2024/2025, postali su prvi i zasad jedini klub iz Severne Irske koji se domogao grupne, odnosno ligaške faze nekog takmičenja UEFA. Tada su ključan korak napravili pobedom nad Linkoln Red Impsima iz Gibraltara pred svojim navijačima. Sada se Haveron nada da će ponovo stadion u Larnu voditi njegov tim do vanserijskih rezultata.

“Ne vidim zašto ne bismo napunili Inver Park, napunili svako moguće mesto ljudima koji će podržati momke i progurati ih preko linije. Najbolje veče koje pamtim bila je utakmica sa Red Impsima, ona će ostati zauvek uz mene. Kada je ovo mesto napunjeno, a atmosfera električna, definitivno može da nas pogura ka željenom rezultatu. U takvim okolnostima postajemo sila sa kojom se ne treba šaliti. Cilj nam je plasman u narednu fazu Lige šampiona”, kazao je Haveron.

Utorak, 21.00: (1,18) Larn (6,50) Tre Fjori (13,0)

Ako ne bude iznenađenja Zvezda će gostovati u Larnu 21. ili 22. jula. Do tada prvo klub iz okruga Antrim mora da odbrani domaći teren od najboljeg tima San Marina.

“Ovaj dvomeč još uvek nije rešen, znamo da moramo da odigramo najbolje što možemo na Inver Parku da bismo prošli dalje. Mislim da smo u San Marinu samo zagrebali površinu onoga što možemo. To nam je bila prva takmičarska utakmica”, poručio je Haveron.

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