Trener Larna razmišlja i o Zvezdi: Pred punim Inver Parkom smo sila sa kojom se ne treba šaliti
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 09:12
Geri Haveron veruje da njegova ekipa u utorak (21.00) neće ispustiti prednost nad Tre Fjorijem od 1:0 i da će se plasirati u 2. kolo kvalifikacija za Ligu šampiona
Još nešto više od jednog dana i fudbaleri Crvene zvezde će saznati ko im je prva prepreka na putu ka Ligi šampiona. Kako stvari stoje, to će najverovatnije biti prvak Severne Irske Larn, koji je pre nedelju dana u San Marinu savladao Tre Fjori sa 1:0, pa će ovog utorka od 21.00 čas pred svojim navijačima imati meč loptu.
Strateg Larna Geri Haveron ipak je bio oprezan na konferenciji za medije pred tu utakmicu, poručio je da njegov tim mora maksimalno ozbiljno da shvati revanš kako ne bi bilo neprijatnog iznenađenja. Ircima je izuzetno važno da prođu u 2. kolo kvalifikacija, onda bi ih eventualni poraz od Zvezde slao u kvalifikacije za Ligu Evrope i tako bi imali jedan korak manje ka nekom konačnom cilju – plasmanu u Ligu konferencije.
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Tamo su već igrali u sezoni 2024/2025, postali su prvi i zasad jedini klub iz Severne Irske koji se domogao grupne, odnosno ligaške faze nekog takmičenja UEFA. Tada su ključan korak napravili pobedom nad Linkoln Red Impsima iz Gibraltara pred svojim navijačima. Sada se Haveron nada da će ponovo stadion u Larnu voditi njegov tim do vanserijskih rezultata.
“Ne vidim zašto ne bismo napunili Inver Park, napunili svako moguće mesto ljudima koji će podržati momke i progurati ih preko linije. Najbolje veče koje pamtim bila je utakmica sa Red Impsima, ona će ostati zauvek uz mene. Kada je ovo mesto napunjeno, a atmosfera električna, definitivno može da nas pogura ka željenom rezultatu. U takvim okolnostima postajemo sila sa kojom se ne treba šaliti. Cilj nam je plasman u narednu fazu Lige šampiona”, kazao je Haveron.
Utorak, 21.00: (1,18) Larn (6,50) Tre Fjori (13,0)
Ako ne bude iznenađenja Zvezda će gostovati u Larnu 21. ili 22. jula. Do tada prvo klub iz okruga Antrim mora da odbrani domaći teren od najboljeg tima San Marina.
“Ovaj dvomeč još uvek nije rešen, znamo da moramo da odigramo najbolje što možemo na Inver Parku da bismo prošli dalje. Mislim da smo u San Marinu samo zagrebali površinu onoga što možemo. To nam je bila prva takmičarska utakmica”, poručio je Haveron.
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