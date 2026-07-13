Može Bogoljub bolje, vidi se ideja

Prava stvar su ove pripremne utakmice da se vidi koji mladi igrači su spremni da naredne sezone dobiju minutažu u timu iz Viskonsina, koji će biti savršena sredina za dokazivanje. Posle odlaska Janisa Adetokunba, kog su trejdovali u Majami Hit, Milvoki Baksi krenuli su u rekonstrukciju i pored dokazanih igrača koje su dobili sa Floride u toj razmeni, sve ostale minute popunjavaće košarkaši kojima je prva ili druga godina u NBA ligi. Jedan od njih je upravo i Bogoljub Marković kog su draftovali prošle godine, tako da će imati još prilika u Letnjoj ligi da pokaže da za njega naredne sezone ima mesta u rotaciji NBA šampiona iz 2021. godine.

Za sada se kod Baksa odlično pokazao Brejden Beris, koji je bio deseti pik na nedavnom draftu. Ubacio je sada 26 poena, imao tri skoka, tri asistencije, tri ukradene lopte i dve blokade, sve to bez izgubljene. Igra vrhunski i od njega se mnogo očekuje, kao i od Nejta Amenta i Kasparasa Jakučionisa. Oni se nisu proslavili jer su dali po sedam poena, isto kao Marković. Kod Sparsa je očekivano Ar Džej Dejvis glavni i dao je 20 poena, Miler i Gilespi su imali po 13, Li 12 i Igor Miličić junior - inače sin selektora Poljske - ubacio je deset poena, uz šest skokova.

Od ostalih utakmica, glavno je videti opet prvog pika Ej Džeja Dibantsu kako igra i ovog puta je imao dosta slab procenat šuta iz igre, ali je opet ubacio 23 poena u pobedi Vizardsa nad Sakramento Kingsima (104:85). Gađao je 5/9 za dva, 1/6 za tri, 5/6 sa linije za slobodno bacanja, uz sedam skokova, dve asistencije, tri ukradene i dve blokade. Igra vrhunski prvi pik sa ovog drafta, samo još kad bi taj šut za tri poena popravio... Malo ga je zasenio saigrač Vil Rajli sa 32 poena, ali on je već dokazan NBA igrač, koji je prošle godine u dresu Vašingtona uspevao da zatrpa koš rivala.

Što se tiče drugog pika Derina Pitersona, isto je odigrao dobro u porazu Jute Džez od Los Anđeles Klipersa (104:82). Ubacio je isto 23 poena, gde je gađao 7/15 za dva, 1/3 za tri i 6/8 sa linije za slobodna bacanja. Imao je i jedno sjajno zakucavanje, kada je rivala stavio na poster.