Zvezda još ima vremena da se pregrupiše, možda će i poslušati glas naroda

Otuda je nemoguće kroz realnu prizmu sagledati šta je sve uradila ili bolje rečeno nije uradila četa Dejana Stankovića u Vindišgarstenu i Sankt Peterburgu. Ali da kompletna slika zabrinjava – zabrinjava. Možda je zvezdaška javnost infantilna, razmažena, sigurno strastvena, sklona analiziranju detalja pre vremena... Jer to je suštinski Crvena zvezda. I baš zbog toga tim Dejana Stankovića posle slabog izdanja protiv Zenita sezonu će početi iz minusa. Sa preko potrebnim teretom dodatne motivacije, jer su sumnjičavi pogledi počeli već da okružuju crveno-bele.

Utorak, 21.00: (1,18) Larn (6,50) Tre Fjori (13,0)

U četiri provere na letnjim pripremama Crvena zvezda je savladala samo Amšteten (2:1), i to kada, uslovno rečeno, prvi tim nije bio na terenu. Očekivalo se da će osveženi tim Dejana Stankovića izgledati bolje u duelu sa prvakom Rusije, ali je sijao tek na momente. Još preciznije: početkom drugog poluvremena.

Ako ništa drugo videla se povremena ideja i zahtev temperamentnog stručnjaka. Crvena zvezda je i po cenu greške ulazila u igru iz poslednje linije, izlazila u presing, rečnikom Dejana Stankovića otkidala lopte u poslednjoj trećini terena, promašila i solidan broj šansi za ztakmicu protiv jačeg rivala, koji je po snazi drugi ili treći šešir Lige šampiona. Ostalo je bilo sumnjivo.

U eri automobila sa električnim i hibridnim motorom, Crvena zvezda je bila dizelaš. Videlo se da igračima srpskog šampiona nedostaje i prirodne brzine u nogama, ali i brzine donošenja odluka. Sve je to imao Zenit u brojnim Južnoamerikancima koji su periode potčinjenosti prekidali direktnim dodavanjima i ulaskom u šansu posle tri dodira.

Crvena zvezda je prvu fazu prelaznog roka odradila ekspresno. Jedan za drugim u Ljutice Bogdana stizali su Abu Fani, Loizau, Kristijan Balov i Mohamed Čam. Imao ih je Dejan Stankovića tokom kompletnog trenažnog procesa (nije Arnautovića i Seola), što je svakako za pohvalu. Za kuđenje je to što Crvena zvezda ima identične slabosti kao u smiraj prošle sezone.

Kada biste izašli na ulicu i pitali navijače Crvene zvezde šta nedostaje trenutno srpskom šampionu, sigurni smo da bi 98 posto anketiranih odgovorilo – brzina. Profil krila kakvi su Osman Bukari, Nemanja Radonjić, ili nedokazani Šavi Voren Babika sa pristojnom tehnikom. Crvena zvezda je dovela krila sasvim drugačijih karakteristika.

Bugarin Kristijan Balov je tri poluvremena, računajući meč sa Zenitom, igrao na kontra strani. I bilo bi pogrešno da mu se sudi, jer je sa probnom vozačkom dozvolom posle starog Punta seo u novi BMV.

Čam se lakše povredio, Loizau je u Austriji bio bled. Samo se Abu Fani integrisao i našao hemiju sa ostatkom tima.

U nezvaničnim razgovorima čelnici Crvene zvezde govore da su do daljeg završili aktivnosti u prelaznom roku. Bar kada su u pitanju ulazni transferi. Ako veruju u ideju i pozitivan završetak letnjeg procesa – to je za pohvalu. Glas naroda nije nešto na šta se treba stalno obazirati, uglavnom to rade populisti radi kratkoročnih ciljeva. Ali trenutno Crvenoj zvezdi u ovom momentu stvarno nedostaje brzine. To će vam reći i staramajka i fudbalski analitičar.

Moguće je da takvi profili koštaju i da ih je nemoguće više dovesti za tri miliona evra poput Osmana Bukarija leta 2022. godine. I da će takav kapitalac doći posle nekog jakog izlaznog transfera, na primer posle odlaska Vasilija Kostova. Pričalo se o Princu Aduu iz Viktorije Plzenj, sigurno na Marakani imaju još kandidata. Daleko je avgust.

Crvena zvezda još ima vremena da se pregrupiše, jer je, uslovno rečeno, dobila lakog rivala u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Do tada moraće Dejan Stanković da radi i na hemiji unutar svlačionice. Pojedinci su imali sumnjivu motivaciju protiv Zenita, drugi nisu pipali odbranu. Nije bilo ni tandemske igre. I sa svim manama kada govorimo o fizičkim karakteristikama ovaj tim Crvene zvezde mora da pokuša da vrati kvalitet igre iz februara i marta.

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Tada se lepo igralo protiv Selta, Lila i Partizana. Ona brzina bi došla kao dopuna. I da ne zaboravimo da srpski šampion ima prilično povoljnu situaciju kada govorimo o potencijalnim rivalima na putu za Ligu šampiona. Postoje šanse koje se ne propuštaju.