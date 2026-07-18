LUDI TIKET, subota, 22.277 dinara: Palančanin zapalio Irce i Rumune sa 60 dinara

Vreme čitanja: 2min | sub. 18.07.26. | 08:15

Svih devet parova pozelenelo, sjajan zamah za vikend

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Tiket: DOBITAN
Vreme: 17.07.26 09:23:13
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Shamrock
Cork City
1:1 (0:0)
2ug
2+
1.75
Drogheda
Lucan United
4:0 (2:0)
2ug
2+
1.6
Treaty Utd
UCD
1:2 (1:0)
ug
3+
1.85
FCSB
FC Arges
2:0 (2:0)
kmb
1-1&2+
2.9
Athlone
Midleton
3:0 (1:0)
kmb
1-1&2+
1.97
WBA
Bromley
4:1 (2:1)
kmb
1-1&2+
2.15
St.Mochtas
Dundalk
1:3 (0:2)
2ug
2+
1.6
Kerry
Shelbourne
2:2 (0:0)
2ug
2+
1.82
Motherwell
Genk
3:4 (1:2)
2ug
2+
1.67
Uplata: 60,00 RSD
Ukupni koeficijent: 309.41
Dobitak: 22.277,82 RSD

Da li ste ikada probali da predvidite šta će se desiti isključivo u drugom poluvremenu irskog kupa dok paralelno rumunski velikan melje svog rivala? Jedan majstor klađenja iz Smederevske Palanke uradio je upravo to i pokazao da mu u sastavljanju fantastičnih tiketa nema ravnog. Sa skromnom uplatom od svega 60 dinara, uspeo je da zaokruži čak devet parova i kući odnese sjajnih 22.277,82 dinara!

Glavnu ulogu u ovom ludom petku odigrali su Irci, prijateljski mečevi i rumunska prva liga. Igrač je na čak četiri meča irskog kupa gađao igru da će u drugom poluvremenu pasti najmanje dva gola (2ug 2+), što je zahtevalo čelične živce. Na meču između Šamroka i Kork Sitija prvo poluvreme je završeno bez golova, a onda su u nastavku pala tačno dva za prolaz kvote 1.75.

Identičan scenario viđen je i na susretu Drogede i Lukan Junajteda, gde je u drugih 45 minuta bilo 1:1, čime je štiklirana kvota 1.60. Na utakmici Kerija i Šelburna mreže su mirovale u prvom delu, a onda je usledila goleada u nastavku za konačnih 2:2 i lagano zaokruženu kvota 1.82.

Seriju irskih specijala u drugom poluvremenu zaokružio je duel Sent Mohtasa i Dandalka, gde su gosti na odmor otišli sa 2:0, ali su pala još dva gola u nastavku, taman koliko je Palančaninu bilo potrebno. Uz ove drame, meč Triti Junajteda i UCD-a rešen je znatno mirnije kroz klasičnih tri i više golova na meču za kvotu 1.85.

Da bi dobitak bio ovako veliki, morale su da se napadnu i ozbiljnije kvote kroz kombinaciju poluvreme-kraj i golovi (kmb 1-1&2+). Rumunski velikan FCSB odradio je posao hirurški precizno protiv Arđeš Piteštija – poveo je u prvom delu, slavio na kraju i postigao dva gola za sjajnu kvotu 2.90.

Na prijateljskom meču Vest Bromvič je opravdao ulogu favorita protiv Bromlija iz „jednog u jedan“ uz minimalno dva gola na meču, dok je istu kombinaciju i kvotu 1.97 uspešno doneo i Atlon protiv Midletona.

Kada se na sve to doda i uspešan tip na prijateljski meč Madervela i Genka, matematika je postala neumoljiva. Svih devet parova je „pozelenelo“, donoseći ovom igraču iz Smederevske Palanke fantastičan finansijski impuls za vikend. Kapa dole, majstore!

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