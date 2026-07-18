LUDI TIKET, subota, 22.277 dinara: Palančanin zapalio Irce i Rumune sa 60 dinara

Da li ste ikada probali da predvidite šta će se desiti isključivo u drugom poluvremenu irskog kupa dok paralelno rumunski velikan melje svog rivala? Jedan majstor klađenja iz Smederevske Palanke uradio je upravo to i pokazao da mu u sastavljanju fantastičnih tiketa nema ravnog. Sa skromnom uplatom od svega 60 dinara, uspeo je da zaokruži čak devet parova i kući odnese sjajnih 22.277,82 dinara!

Glavnu ulogu u ovom ludom petku odigrali su Irci, prijateljski mečevi i rumunska prva liga. Igrač je na čak četiri meča irskog kupa gađao igru da će u drugom poluvremenu pasti najmanje dva gola (2ug 2+), što je zahtevalo čelične živce. Na meču između Šamroka i Kork Sitija prvo poluvreme je završeno bez golova, a onda su u nastavku pala tačno dva za prolaz kvote 1.75.

Identičan scenario viđen je i na susretu Drogede i Lukan Junajteda, gde je u drugih 45 minuta bilo 1:1, čime je štiklirana kvota 1.60. Na utakmici Kerija i Šelburna mreže su mirovale u prvom delu, a onda je usledila goleada u nastavku za konačnih 2:2 i lagano zaokruženu kvota 1.82.

Seriju irskih specijala u drugom poluvremenu zaokružio je duel Sent Mohtasa i Dandalka, gde su gosti na odmor otišli sa 2:0, ali su pala još dva gola u nastavku, taman koliko je Palančaninu bilo potrebno. Uz ove drame, meč Triti Junajteda i UCD-a rešen je znatno mirnije kroz klasičnih tri i više golova na meču za kvotu 1.85.

Da bi dobitak bio ovako veliki, morale su da se napadnu i ozbiljnije kvote kroz kombinaciju poluvreme-kraj i golovi (kmb 1-1&2+). Rumunski velikan FCSB odradio je posao hirurški precizno protiv Arđeš Piteštija – poveo je u prvom delu, slavio na kraju i postigao dva gola za sjajnu kvotu 2.90.

Na prijateljskom meču Vest Bromvič je opravdao ulogu favorita protiv Bromlija iz „jednog u jedan“ uz minimalno dva gola na meču, dok je istu kombinaciju i kvotu 1.97 uspešno doneo i Atlon protiv Midletona.

Kada se na sve to doda i uspešan tip na prijateljski meč Madervela i Genka, matematika je postala neumoljiva. Svih devet parova je „pozelenelo“, donoseći ovom igraču iz Smederevske Palanke fantastičan finansijski impuls za vikend. Kapa dole, majstore!