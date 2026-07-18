Posle "špijunaže" čeka nas šahovska partija derbija Zapadne Srbije

Pre 13 meseci je drama pod okriljem UEFA imala srećan kraj za Plave, čiji su čelnici ovih dana morali da ulože dodatne napore kako bi FIFA posle četiri sedmice prihvatila dokumentaciju prosleđenu sa Gradskog stadiona i skinula suspenziju. Krenula je trka s vremenom, kako bi Pazar večeras u punom sazivu sačekao tim Radničkog 1923 u prvom kolu Mozzart Bet Superlige (20.00, Arena Sport 3 Premium). Nešto je već rešeno, a na raskršću Ulice oslobođenja, Kosančićeve i Ulice Veljka Vlahovića veruju da bi sve trebalo da bude kompletirano do podneva.

Podsećamo da je Novi Pazar bez novih snaga dočekao start nacionalnog prvenstva pre 13 godina, kada je mahom sa lokalnom mlađarijom tek u dramatičnoj završnici izgubio triler u Humskoj od Partizana (3:4).

Pazarce će u ovosezonskoj premijeri protiv Kragujevčana sa trakom oko ruke predvoditi štoper Jovan Marinković. Novi kapiten očekuje još jedan neizvestan derbi Zapadne Srbije.

"Teška utakmica, kao i godinama unazad. Međusobno smo se špijunirali. I mi i oni imamo dosta informacija, iako je na obe strane dosta novih fudbalera. Spremni smo. Prihvatili smo neke nove zahteve šefa (Strahinje Pandurovića) i njegov sistem igre. Imali smo mesec dana da se adaptiramo. Na početku možda nije išlo kako je trener zamišljao, ali smo u poslednje dve kontrole pokazali da smo dosta toga usvojili. Rezultati nas nisu ispratili, što i nije toliko bitno na pripremama. Nadamo se velikom broju gledalaca, dobroj podršci na našem stadionu i pobedi", rekao je Marinković za Mozzart Sport.

U skautiranju gostiju sigurno je pripomogao dojučerašnji Šumadinac Bojan Adžić, koji je zbog povrede van stroja. Opet, u suprotnom smeru otišli su Nemanja Miletić i Semir Alić, pa će na dodatne informacije moći da računa i povratnik na klupu Radničkog 1923 Feđa Dudić.

Bez obzira što u oba tabora postoje igrači zanimljivi inostranim klubovima, poput Ahmeda Hadžimujovića ili Estera Soklera, realno je da na teren istrče najbolji.

"U pripremi utakmice ne razmišljam mnogo o protivniku, već o sebi. I oni će da izađu u najjačem sastavu, sigurno. Isto je i kod nas. Svi žele da otvore prvenstvo kako treba".

Što se sadržaja tiče, Marinković predviđa tvrdu utakmicu.

"Uvek je tako između ove dve ekipe. Šahovska partija, na gol više. Pred našom publikom moramo da imamo veću želju i energiju. Kod nas niko ne sme lako da uzima bodove. Navijači su naš 12. igrač, potrudićemo se da im maksimalno uzvratimo - pobedom", zaključio je kapiten Novog Pazara.

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MOZZART BET SUPERLIGA – 1. KOLO

Petak

Crvena zvezda - Mačva 5:0 (3:0)

/Duarte 8, Krunić 18, Kone 33ag, Kostov 48, 82/

Železničar - Radnički Niš 2:1 (1:1)

/Jovanović 13, Đuričić 70 - Izderić 29/

Subota

20.00 (2.85) Novi Pazar (3.25) Radnički Kragujevac (2.55)

20.00 (8.00) Zemun (4.60) Partizan (1.40)

Nedelja

19.00 (1.95) Čukarički (3.50) IMT (3.90)

19.00 (1.95) Radnik (3.45) Mladost (4.00)

19.00 (1.60) Vojvodina (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.80)

***Kvote su podložne promenama