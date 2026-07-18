NAJAVA DANA (subota, 18. jul): Trikolori na Engleze, Partizan sa Zemunom, i još mnogo toga

NOVI PAZAR – RADNIČKI 1923

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Trebaće vremena Feđi Dudiću da sredi i uigra Kragujevčane, kao i Strahinji Panduroviću kome je na klupi Novog Pazara ovo zapravo debi u seniorskom fudbalu. Sve u svemu, Novi Pazar nije imao pobedu na pripremnim mečebima, a samo je sa Ahmat Groznim odigrao nerešeno. Radnički je s druge strane funkcionisao solidno, a izgubio je jedino od OFK Beograd Mozzart Beta (1:2).

ZEMUN – PARTIZAN, 20.00

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Igra se na Ubu, a ne na Zemunovoj travi, odnosno stadionu koji se renovira, tako da se može reći da se utakmica igra na neutralnom terenu. Saša Ilić će Parni valjak, to je neminovno pokrenuti odmah po sva tri boda, i to protiv novajlije u superligaškom društvu od koga se u ovoj postavci stvari, odnosno na prvom meču ne očekuje čudo. Poslednji put kad se Zemun takmičio u eliti, izgubio je oba susreta u sezoni od Partizana.

LUDOGOREC – LOK. PLOVDIV, 20.15

(Fudbal, Bugarska 1)

Vratimo li se na kraj maja, setićemo se da nije bilo golova u regularnom delu utakmice para, pa onda i u produžecima, da bi penali odličili o učesniku kvalifikacija za Ligu konferencija. Na penal ruletu sigurniji je bio Ludogorec. Ako pričamo već o X ishodu pred prvo kolo bugarskog šampionata, onda ćemo se setiti da ih je bilo ukupno tri uzastopna, te da je na njihovim utakmicma 0-2 tip standardan na ukupno pet poslednjih utakmica.

SEPTEMVRI SOFIJA – ARDA, 18.00

(Fudbal, Bugarska 1)

Igrali su na pripremama i ovako i onako i jedni i drugi, što bi se reklo i dobijali i gubili, pa se na osnovu toga ne da mnogo toga zaključiti. Međutim, valja se setiti da je Arda prošle sezone bila u gornjem, dok su Septemvri bili u donjem delu tabele. Takav je bio i rezultat poslednjeg, martovskog meča para koji je Arda dobila sa 1:4.

BEITAR JERUSALIM – HAPOEL TEL AVIV, 19.30

(Fudbal, Toto kup Izraela)

Beitar iz Jerusalima na svom terenu dočekuje velikog rivala iz Tel Aviva u okviru prve runde kvalifikacija za plej-of. Međusobni dueli pokazuju da su njihovi mečevi tradicionalno puni naboja, ali sa umerenim brojem golova, što potvrđuje i njihov poslednji prvenstveni okršaj koji je završen bez pobednika (1:1). Od poslednje dekade maja, Beitar ima čak četiri remija i jednu pobedu, dok Hapoel beleži tri nerešene utakmice i dve pobede.

ZENIT – SPARTAK MOSKVA, 18.30

(Fudbal, Superkup Rusije)

Na poslednjem kup meču ovoga para bukvalno je sve bilo na žilet. Utakmica iza aprila okončana je bez golova, a na penale slavio je Sparta, i to protiv Zenita koji je postao šampion države. Ova utakmica bi mogla da bude jako tvrda, odnosno taktička. Ovo je finale, a to samo po sebi znači da niko neće nonšalantno ući u ovaj meč.

OCEUL – KLUŽ, 17.30

(Fudbal, Rumunija 1)

Kluž na papiru ima kvalitetniji sastav, ali Ocelul na svom stadionu ume nekada i da iznenadi. Prošle sezone Kluž je bio znatno bolji, a na poslednjem meču para slavio je s minimalcem. Treba imati u vidu da su i jedni i drugi imali kadrovskih izmena u međuvremenu, i da će se tek na početku šampionata videti ko se i koliko spremio.

MOLDE – BRAN, 18.00

(Fudbal, Norveška 1)

Domaćin ima dva povređena igrača, a Bran dva. Solidno su prvenstvo otvorili i jedni i drugi, umeju da pogreše, ali je sasvim izvesno da će obe ekipe ovoj utakmici pristupiti sa željom da se uzmu bodovi. Tradicija je na strani Moldea koji je dobio poslednjih pet mečeva para, koji su po nepisanom pravilu uglavnom efikasni.

HELSINKI – VPS, 14.00

(Fudbal, Finska 1)

Helsinki je vezao dva poraza, što ga je srozalo na peto mesto na tabeli. VPS od njih ima pet bodova više, bez poraza u prethodnih pet kola i svakako će biti tvrd orah. Na poslednjem meču para u maju, bilo je 2:1 za VPS. Pre toga, na dva uzastopna meča bolji je bio Helsinki.