LUDI TIKET (-), subota, 849.452 dinara: Islanđani otkinuli Mioničaninu skoro 850.000 dinara

Kada na tiket stavite devet parova, nanižete prelaze, nerešene ishode po Argentini i Rumuniji, pa sve to začinite sa skromnih 50 dinara uplate za potencijalni dobitak od čak 849.452 dinara, znate da igrate igru visokog napona. Upravo to je uradio jedan igrač iz Mionice, koji je bio na korak od istorijskog ulova, ali mu je sudbina okrenula leđa tamo gde se verovatno najmanje nadao - na hladnom Islandu. Ipak, zahvaljujući benefitu "Naplati promašaj", ovaj tiket nije završio u kanti, već mu je doneo utešnih 5.000 dinara.

A tiket je bio prava taktička majstorija, prepuna hrabrih odluka i pogođenih velikih kvota. Sve je počelo u Rumuniji, gde je tipovao na remi Voluntarija i Botošanija (2:2) i lagano uhvatio sjajnu kvotu 3.15, dok je FCSB rutinski odradio posao protiv Arđeša za kvotu 1.67. Prava ludnica viđena je u Švedskoj, gde je igrač pogodio fantastičan prelaz iz „Iks u Kec“ na meču Geteborg - Bromapojkarna. Na poluvremenu je bilo 0:0, a domaćin je slavio sa 2:1 na kraju, što je lansiralo kvotu 5.00 pravo u metu. Na domaćim terenima Mozzart Bet Superlige, Železničar iz Pančeva je opravdao poverenje i srušio Radnički iz Niša (2:1) za kvotu 1.90.

Ni južnoamerički fudbal nije bio tajna za ovog Mioničanina. Nanjušio je dva teška remija u Argentini - Almirante i Kaseros su odigrali bez golova (0:0) za kvotu 2.70, a identičan miran ishod bez pogodaka viđen je i na meču Defensores Kambaseres - Dženeral Lamadrid, što je donelo novu veliku kvotu od 2.85. Kada je i Ren na prijateljskom meču savladao Gangan (1.75), a irski prelaz iz „Iks u Dvojku“ prošao na meču Fin Harps - Brej (0:1 na kraju, kvota 4.90), sve oči bile su uprte u Island.

Tamo su igrali Filkir i Njardvik u okviru druge lige. Igrač je čekao još jedan prelaz iz „Iks u Kec“ (pk X-1) uz kvotu 4.60. Međutim, Islanđani nisu ispoštovali scenario - meč se završio drugačije, ostavljajući mioničkog majstora bez blizu 850.000.000 dinara. Ipak, pogoditi ovakvih osam parova i uzeti pet hiljada dinara na promašen tiket dokaz je da se u Mionici i te kako prati i razume vrhunski fudbalski pritisak.