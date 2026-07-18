Zemun nije pobedio Partizan 11.420 dana, otkad je Radović odbranio penal Ćiriću

Bilo je to još 12. aprila 1995. godine, u finišu prvenstva u kojem je Crvena zvezda došla do titule sa četiri boda više od crno-belih. Taj poraz na Gradskom stadionu u Zemunu u 28. kolu možda je bio i presudan u borbi za titulu, pošto su izabranici Ljubiše Tumbakovića posle toga ušli sa minusom u 100. večiti derbi, izgubili sa 1:2 i prepustili ljutom rivalu tron.

Izuzetno je bilo uzbudljivo u Zemunu, pogotovo u drugom poluvremenu. U prvom su mreže mirovale, da bi već u uvodnoj fazi nastavka, u 52. minutu Vladimir Šubert doneo domaćinu vođstvo. Partizan je krenuo još silovitije u napad, praktično već u prvom sledećem napadu fudbaler Zemuna Nenad Tomić je rukom sklonio loptu sa gol-linije, za šta je dobio direktan crveni karton. Naravno, crno-belima je dosuđen jedanaesterac, ali Dragan Ćirić nije uspeo da ga realizuje. Slavko Radović mu je odbranio udarac.

20.00 (8.00) Zemun (4.60) Partizan (1.40)

Ipak, već u 56. minutu Partizan je ipak stigao do izjednačenja pogotkom Save Miloševića. Delovalo je tada da će doći i do preokreta, imao je momentum na svojoj strani i igrača više, ali sve je zabrljao Albert Nađ. Sadašnji trener Dubočice iz Leskovca, a tada vezista crno-belih, u 63. minutu je zaradio drugi žuti karton, Zemunci su došli do daha, da bi na kraju golom Gorana Miloševića u 84. minutu iz penala došli do istorijske pobede.

Generacija Zemuna koja je pobedila Partizan (©Facebok/Istorija ex yu fudbala)

Nešto što nikada više nisu uspeli da ponove. U ovom veku ta dva tima su se sastala 18 puta, a samo u četiri navrata tim iz Humske ulice nije trijumfovao. Jednom u Zemunu, 2002. su odigrali 1:1, a čak triput kod kuće. Na stadionu Partizana u maju 2004. je bilo 0:0, baš kao i u martu 2006, dok je njihov okršaj u feburaru 2018. završen 1:1. Tada je crno-bele spasao Saša Zdjelar golom u 95. minutu.

Megdan koji će se igrati na neutralnom u Ubu, gde će Zemun prinudno biti domaćin dok ne sredi svoj stadion, neće nositi predznak “istorijski” niti će uz njega ići onaj naboj kao nekada. Sastaju se na samom početku sezone, kada još uvek nisu ni kompletirani timovi, a misli izabranika Saše Ilića više lete ka duelu sa UNA Štrasenom u kvalifikacijama za Ligu konferencije i predstojećem žrebu za 3. kolo.

Neće ni osvajač Mozzart Bet Prve lige biti kompletan, nedostaje mu trenutno jedini klasičan centarfor kojeg trener Milan Kuljić ima na raspolaganju. Eduviju Ikobi je stradao meniskus kolena, morao je na operaciju i propustiće početak sezone. Zemunci će morati sa nekim prinudnim rešenjem, poput Nemanje Belakovića, koji može da pokrije ulogu centarfora mada više voli da dejstvuje kao krilo.

Možda se ova večerašnja utakmica neće jednog dana prepričavati, ali daleko od toga da ona nije izuzetno značajna za rivale koji se nisu sreli na zvaničnom meču sedam i po godina. Može da donese jak vetar u leđa ekipama – Partizanu u borbi za titulu i Zemunu, kojem predstoji velika borba za opstanak.

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MOZZART BET SUPERLIGA – 1. KOLO

Petak

Crvena zvezda - Mačva 5:0 (3:0)

/Duarte 8, Krunić 18, Kone 33ag, Kostov 48, 82/

Železničar - Radnički Niš 2:1 (1:1)

/Jovanović 13, Đuričić 70 - Izderić 29/

Subota

20.00 (2.85) Novi Pazar (3.25) Radnički Kragujevac (2.55)

20.00 (8.00) Zemun (4.60) Partizan (1.40)

Nedelja

19.00 (1.95) Čukarički (3.50) IMT (3.90)

19.00 (1.95) Radnik (3.45) Mladost (4.00)

19.00 (1.60) Vojvodina (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.80)

***Kvote su podložne promenama