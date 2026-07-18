REZZIME DANA (petak): Kiksevi slovenačkog i estonskog šampiona pokvarili dan

ZAOKRUŽENO

BODE GLIMT – FREDERIKSTAD (tip 1, kvota 1,13) – rezultat 1:0

Ne gaze više kao nekada sa velikom razlikom, ali ređaju pobede i čuvaju prvo mesto. Nije bilo lako da se slome žilavi gosti, pošto su do jedinog gola došli sa bele tačke u poslednjim trenucima prvog poluvremena. Nije bilo ni preterano napeto u drugom delu igre, ali nije bilo ni golova. Teža pobeda nego što se očekivalo.

FCSB – ARĐEŠ PITEŠTI (tip 1, kvota 1,57) – rezultat 2:0

Nije mogao bolji početak nove sezone. Sigurna pobeda na startu i posao rešen u prvom poluvremenu. Brz vodeći gol, a onda u pravom času još jedan, kada je Tanase sa bele tačke pogodio za dva viška i to je bilo to. Nije bilo drame u drugom delu.

SENT PATRIK - VEKSFORD (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 2:1

Duel je odigran u okviru šesnaestine finala Kupa Republike Irske. Sent Patrik na kraju jeste trijumfovao i opravdao ulogu favorita, ali je do trijumfa došao tek u 90. minutu golom Ajdana Kene. Nakon ove tesne pobede, tim sa Ričmond Parka očekuje nastavak prvenstva i utakmica 25. kola protiv Dandalka sledećeg petka.

LEVSKI - DUNAV RUSE (tip 1, kvota 1,10) - rezultat 2:1

Prethodnog proleća Levski je prekinuo niz Ludogoreca od 14 uzastopnih titula šampiona Bugarske. Dobro je velikan iz Sofije startovao i u tekućoj sezoni, pošto je posle dobijenog dvomeča protiv Borca iz Banjaluke u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, slavio i protiv Dunava u prvom kolu domaćeg prvenstva. Naredne sedmice Levski očekuje prva utakmica krucijalnog dvomeča protiv Univarzitatee iz Krajove u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

CRVENA ZVEZDA - MAČVA (tip 1, kvota 1,06) - rezultat 5:0

Crvena zvezda je dominirala, izostali su leptirići u stomaku! Kao u prethodnim sezonama s početka leta i nove superligaške sezone, navijači Crvene zvezde su u trenucima velike moći njihovog tima prosto zavapili: “ Kada će više te kvalifikacije“! Evropske bitke donose neizvesnost, besane noći, strast ili tugu, trenutke za večnost.

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ŠAMROK - KORK SITI (tip 1, kvota 1,47) - rezultat 4:1

Ogroman posao uradio je Šamrok pre nekoliko dana, kada je u dvomeču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona nadoknadio dva gola zaostatka iz prve utakmice protiv malteške Florijane i plasirao se u drugu rundu kvalifikacija, gde će ga čekati jermenski Ararat. U tako dobrom raspoloženju, Šamrok je dočekao susret sa Kork Sitijem u šesnaestini finala Kupa Republike Irske, bilo je nerešeno 1:1 posle 90 minuta, ali je usledila kanonada u produžecima i 4:1 posle 120 minuta fudbala.

HAUKAR - TROTUR VOGUM (tip 1, kvota 1, 30) - rezultat 2:1

Ova utakmica odigrana je u okviru islandske treće lige. Lider takmičenja Haukar savladao je devetoplasirani Trotur Vogur na svom terenu 2:1 posle preokreta. Vodili su gosti od 23. minuta, domaćin je već u 26. izjednačio, a u 76. stigao do potpunog preokreta i sva tri boda.

PRECRTANO

PEKING GUAN – LIAONING (tip 1, kvota 1,38) – rezultat 1:1

Ne ide ništa ekipi iz glavnog grada Kine ove sezone. Pored toga što im je oduzeto pet bodova pre početka uopšte šampionata, igrački ne mogu da se sastave. Još jedan kiks na domaćem terenu u ovoj sezoni, pa su na šest bodova daleko od drugog mesta koje vodi u kontinentalno takmičenje. A prvoplasirani Čengdu je daleko 21 bod...

CELJE – MURA (tip 1, kvota 1,35) – rezultat 2:2

Sumorno veče za domaćina u prvom meču nove sezone. Bila je stvarno zanimljiva i sadržajna utakmica, gde gosti kao izraziti autsajderi mogu da budu zadovoljniji bodom. Mogli su i do sva tri jer su vodili u dva navrata, ali su mogli i da ostanu bez tog jednog u završnici. Poništen je gol zbog faula posle reakcije iz VAR sobe kada je domaćin poveo, a onda su se gosti grčevito branili u dubokoj nadoknadi i preživeli su. Razočaranje za Celje na startu nove sezone.

FLORA – NOME (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 1:2

Kako igra Flora ove sezone, Levadija već sada može polako da hladi šampanjac sa ovih deset bodova prednosti. Prava katastrofa za domaćina u Talinu i za sve koji su gađali keca. Ostali su sa igračem manje već u 11. minutu, a do poluvremena su primili dva gola. Jesu smanjili na vreme, ali nisu uspeli da izvuku makar bod, u meču u kojem su bili apsolutni favoriti.