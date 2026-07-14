LUDI TIKET, utorak, 139.080 dinara: Golovi su zakon!

Da se vrhunski fudbalski instinkt ne vezuje samo za najjače lige, dokazao je naš igrač koji je u ponedeljak uveče sastavio pravi kladioničarski triler na uplatno-isplatnom mestu "27. marta 2". Sa ulogom od okruglo 1.000 dinara, on je nanizao četiri para iz Argentine, Švedske, Urugvaja i Paragvaja, gađajući isključivo ekstremno efikasna poluvremena i mečeve. Kada igrate igre uz minimum četiri pogotka uz GG prefiks ili minimum dva gola u prvom poluvremenu, znate da vas čekaju susreti puni naboja i adrenalina, a ovaj tiket je bio prava eksplozija golova.

Hrabrost se i te kako isplatila, a ključni momenti odigrali su se na dalekom južnoameričkom kontinentu. Prava ludnica viđena je u argentinskoj ženskoj ligi gde su Fero Oeste i Boka Juniors odigrali neverovatnih 3:3, čime je lagano zaokružena fantastična kvota 5,00! Paragvajski okršaj između FBC Independijentea i Takarija završio se rezultatom 2:2, što je donelo još jednu veliku kvotu 4,00, dok su Šveđani i Urugvajci već u prvih 45 minuta rešili pitanje prolaznosti svojih tipova sa po dva gola u mrežama.

Ukupna kvota od fantastičnih 139,08 donela je igraču brutalan dobitak od tačno 139.080 dinara! Svi parovi su svetleli u zelenom boji uspeha, ostavljajući iza sebe savršen niz i dokaz da se hrabre igre na golove uvek bogato nagrađuju. Čestitamo srećnom dobitniku sa uplatnog mesta "27. marta 2", koji je pokazao kako se uz malo rizika i mnogo fudbalskog znanja stiže do ozbiljne Mozzart isplate!