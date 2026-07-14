Pandurović želi drugačiji Pazar: Fale nam četvorica-petorica, nećemo igrati "čovek na čoveka"

Na to se nadovezala i povreda Brazilca pristiglog iz malteškog Hamruna, Džonija Roberta, u finišu prvog poluvremena utakmice sa četom iz Pčinjskog okruga.

"Roberta muči nešto iza kolena otkako je došao. Osetio je to u jednoj kontri i preventivno izašao na poluvremenu. Realno, teško je. Očekujete jednu priču, a desi se nešto sasvim drugo, pa onda morate dosta da improvizujete. Imamo fenomenalan odnos unutar kluba. Pričam sa generalnim sekretarom Fikretom Međedovićem, radimo na dovođenju tih igrača. Predugo traje prelazni rok, dosta njih pregovara istovremeno sa više klubova. I oni čekaju, gledaju. Očekivali smo dolaske tokom priprema, poveli smo na Zlatibor osmoricu omladinaca očekujući da će nam pomoći u toj nekoj cirkulaciji, ali došli su nam samo Skrobonja i Melentijević. To nam je poremetilo trenažni proces. U tim prvim kontrolnim utakmicama morali smo mladima da damo mnogo više minuta nego što smo planirali. Potom smo malo više opteretili najboljih otprilike 12 igrača i poremetile su se neke stvari, ali je meni kao treneru najvažnije da nije bilo nekih težih povreda, što se često desi ako do opterećenja dođe pre vremena", kaže Pandurović za Mozzart Sport.



Osvrnuo se naslednik Nenada Lalatovića na ono što je video tokom četiri kontrole sa kvalitetnim rivalima.

"Sami rezultati nam nisu išli naruku, iako su stvarno u drugom planu. Nismo bili u podređenom položaju ni u jednom meču. Zadovoljan sam ofanzivnim aspektom, stvarali smo dosta šansi, pogađali okvire, a primali golove iz penala. Malo ni ti rezultati nisu realni. Protiv Ahmata smo stvorili više dobrih situacija, bilo ih je i protiv Radnika. Nedostaje nam mirnoća i završni pas. Mi istrčimo, prezadovoljan sam fizičkim aspektom. Gledali smo taj GPS na kraju svakog treninga i utakmice, tu smo i nadmašili ono što je očekivano za ovaj period. Verovatno ima i malo umora. U poslednjoj proveri sa Radnikom ni teren nije dozvolio da ispoljimo nešto više. Odigrano je na njemu dosta utakmica, pa je bio dosta slabiji nego prvog dana priprema. I to je malo uticalo na nervozu kod fudbalera. Dobro, sve u svemu moramo da budemo zadovoljni onim što smo napravili".

SUBOTA, 20.00: (2.15) NOVI PAZAR (3.40) RADNIČKI 1923 (3.40)

Generalku je Pandurović odigrao sa 15 fudbalera, dok je šef struke Radnika Zoran Rendulić na tom meču menjao "kapom i šakom".

"Svesni smo svega. Dobro poznajem kolegu, bili smo zajedno i na profi licenci. Imaju dosta igrača, ostali su neki i nakon probnog rada. Rade drugačije od nas. Ovde se sačeka trener i dosta se komunicira, što meni prija. Kažem opet, poveli smo osmoricu omladinaca. Oni imaju kvalitet i talenat, dvojica su pokazali i više od očekivanog, ali trenutno nisu spremni da odgovore zadatku. Fale nam trenutno četvorica ili petorica, više za rotaciju nego kao nosioci. Naravno, kvalitetan igrač je uvek dobro došao. U takmičarskim utakmicama sa pet dozvoljenih izmena, počev od gostovanja kod kragujevačkog Radničkog 1923, trebaće nam svežine i kvaliteta na klupi jednako startnoj postavi. Ima mogućnosti da nam se dvojica ili trojica priključe vrlo brzo", konstatuje Pandurović.



Mladi starteg ne krije da želi da oplemeni neke stvari u igri Novog Pazara.

"Imao sam određenu sliku i dok nisam bio tu. Igralo se malo drugačije, iako su neke stvari slične kao sada. Ranije je Pazar u defanzivi igrao 'čovek na čoveka', što ja neću. Ne kažem da je to loše ili dobro, svaki trener ima nešto svoje. Vrhunske ekipe igraju 'čovek na čoveka', ali ja preferiram nešto drugo. Pokušao sam nešto malo da nadogradim i momci to prihvataju, pitaju, učestvuju aktivno tokom analize. Možda im i prija neka promena. Video sam odmah po dolasku da je grupa fenomenalna. Ti stariji igrači, mislim na Fejsala, kapitena Jovana Marinkovića, Ivana Davidovića, Aleksandra Miljkovića koji se uklopio fenomenalno i već postaje jedan od nosioca i vođa, zaslužuju samo reči hvale".



Iskusnog Miljkovića i mladog Nikolu Stankovića poznavao je iz perioda u Partizanu.

"Trenutno od štopera imamo samo Marinkovića i Melentijevića. Naravno, još je u klubu omladinski reprezentativac Srbije Ahmed Hadžimujović. Čuo sam se i sa selektorom Gordanom Petrićem, odmah posle utakmice sa Hrvatskom na Evropskom prvenstvu u Velsu. Nisam hteo da Hadžimujović dolazi na Zlatibor, već sam mu savetovao da odmori u Pazaru. Nije prošao pripreme sa nama, ali je u ozbiljnom ritmu. Klub ima neke ponude za njega, pa ćemo da vidimo. Što se tiče Miljkovića, znam šta nam donosi. Najpre mislim na ljudske kvalitete, zatim i na teren. Prevashodno ga vidim ga kao desog beka, ako ako bude moralo, može da odgovori i kao centralni defanzivac. Igrao je to na nekim utakmicama i u Ligi konferencije. S druge strane, Stanković je prvi kog sam tražio da dovedemo. Možda je malo nepoznanica u srpskom fudbalu, ali bio je kapiten generacije 2003. u Partizanu, pa kod mene dve godine u Teleoptiku. Znam šta dečko može da donese na više pozicija. Najpre je stigao na probu, u klubu su ga ispoštovali i zaljubili se u njegovu radnu etiku i ponašanje. Nisu imali nedoumica da li će ga potpisati ili ne. Drago mi je zbog njega. Polivalentan je, može da bude i krilo kad se zatvara utakmica. Siguran sam da će biti jedan od vojnika kluba, koji će ozbiljno da pomogne u predstojećoj sezoni".

Davidovića smo gledali i u nešto ofanzivnijoj ulozi, što mu nije nepoznanica iz vremena provedenog u Tekstilcu iz Odžaka.

"I Dača je jedan od nosilaca. Kada sam dolazio, rekao sam da ne bih voleo da odu Marinković i Davidović. Želja mi je ispunjena, drago mi je da su tu. Najlakše je na test mečevima videti šta od koga možete da očekujete. Davidović ima sjajne trkačke sposobnosti. Hteo sam da vidim kako izgleda kad je bliže špicu, kako kao osmica. Da ne iznosim baš sve detalje, ali već imam u glavi njegovu prevashodnu ulogu".



Mulić se nakon više od 14 godina vratio u rodni grad i srpski fudbal. Neretko je na Zlatiboru delio teren sa Fjerijem Kocebuom.

"Fejsal nam donosi drugu dimenziju. Možemo ekipu da spustimo niže, da lopte ide direktno na njega. Jako je koristan kod prekida, u šutu. Daje nam ozbiljan kvalitet. Pričao sam sa Kocebuom i rekao mu da sam svestan da je pre svega centralni napadač, ali da zahvaljujući fizičkim karakteristikama može da nam pomogne i na drugi način. Dobio sam pozitivan signal od njega, rekao mi je spreman je da odigra šta god se od njega traži. Levo u napadu je povremeno pokazivao više nego u špicu. Najveći dobitak priprema je što smo dosta igrača rotirali na više pozicija i videli gde sve možemo da ih koristimo".



Odbrojavanje je do Mozzart Bet Superlige 2026/27. U subotu na Gradski stadion dolazi Radnički 1923 sa trenerom povratnikom Feđom Dudićem.

"Znam ko će na teren, tačnije znao bih ako bi se igralo danas. Ipak, fudbal je živa stvar, moguće je da se nešto i promeni. Na kraju moram da pohvalim i stručni štab, odlično smo se uklopili. Razgovarali smo i razgovaramo 24 sata samo o jednoj temi", završio je Strahinja Pandurović priču za Mozzart Sport.