LUDI TIKET (-), utorak, 665.679 dinara: Argentinska klopka za vršačkog majstora opklade

Ovaj tiket je bio tako blizu vanserijskog dobitka, ali je fudbal još jednom pokazao svoju nepredvidivu stranu. Uplaćen u sunčanom Vršcu sa ulogom od 1.200 dinara, tiket je ciljao astronomski dobitak od preko 665.000 dinara uz ukupnu kvotu 518,44. Strategija je bila hrabra i raznovrsna, a parovi su dolazili jedan za drugim, od Švedske i Islanda pa sve do Južne Amerike. Jurgorden je rutinski odradio posao, Vestri i Filkir su doneli goleadu, a tipovi na ženski tim Belgrana i La Luz su prošli bez većih problema, podižući napetost do samog usijanja.

Ipak, jedna jedina utakmica u argentinskoj četvrtoj ligi srušila je san o bogatstvu. Tip na pobedu Leones Rozarija protiv Klajpolea završio se nerešenim rezultatom 1:1, što je donelo pad i prekinulo savršen niz od sedam parova. Dok su ostali stadioni slavili golove u korist ovog tiketa, u Argentini je situacija otišla u X kada je najviše trebalo, ostavljajući igrača iz Vršca na korak od neverovatne isplate.

Srećom, u Mozzartu ni ovakav pad ne znači potpunu katastrofu zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Pošto je na tiketu promašen samo jedan par, a pogođena kvota i dalje iznosi znatno više od traženih limita, igrač iz Vršca neće ostati praznih ruku. Umesto tugovanja zbog jednog gola, ovaj ludi tiket aktivira utešnu isplatu koja višestruko vraća uloženi novac i ublažava žal za glavnom premijom. U konkretnom slučaju, reč je o isplati 6.000 dinara na konto povraćaja, što je tačno pet puta više od novca koji je uložio.