Marko Jakšić: Ne bi bilo iznenađenje ako Miladinović ode; hitno nam treba golgeter

U takvim okolnostima, ekipa je imala četiri jake provere u Sloveniji, a onda u nedelju i poslednju, generalnu, protiv Makabi Petah Tikve – 0:1. “ Pripremne utakmice služe da vidiš gde si, šta si... Mogao sam ja da zakažem i neke lakše rivale, pa da nemam jasnu sliku. Ovako, tačno znam šta nam i gde nedostaje. Imali smo taj poraz od Arđeša 0:2 u prvoj proveri, neke šanse u toj utakmici koje smo morali da iskoristimo, ali smo tada na teren izašli baš umorni, posle izuzetno teške nedelje. Ekipa je pokazala sjajnu reakciju protiv Olimpije i pobedila sa 3:0, imali smo onaj neverovatni preokret protiv Rudeša od 1:3 do 85. minuta, do 4:3 i na kraju 1:1 protiv Celja, koji je nacionalni šampion. Sve u svemu, zadovoljavajuće ”, ističe na početku poslednjeg brifinga za Mozzart Sport uoči početka sezone Marko Jašić .

Možda bi taj “neko” mogao da bude - Uroš Miladinović . Ne vole treneri da ih pitaju za igrače pojedinačno, ali Jakšić je 22-godišnjem ofanzivnom vezisti malo modifikovao ulogu u timu ovog leta, sa bočne ga prebacio više ka poziciji iza špica i deluje da se na svim pripremnim utakmicama mnogo toga vrtelo oko mladog reprezentativca Srbije: “ Promenio je poziciju, ali i stav! Trenira dobro, radi naporno i ne bi bilo iznenađenje da ode. Već je bilo nekih ponuda. Šta ćemo, to je realnost srpskog fudbala, moramo da radimo u hodu, da imamo spremnu opciju B, C... ”

Svestan i sam da su ovo samo konture tima koji će izneti najveći deo naredne polusezone: “ Daleko je ovo od formirane ekipe, s obzirom na to da od momenta kad prvenstvo krene, prelazni rok traje još dva meseca. Biće sto posto i dolazaka i odlazaka. Eto, neka se neko pokaže u ovih mesec, dva, stigne ponuda, teško će da ostane .”

Što se dolazaka tiče, čini se da je jedino Zlatan Šehović zaslužio da bude označen kao instant pojačanje?

“Baš tako. On bi trebalo da bude istinsko pojačanje, a ostali koji su došli još uvek se traže.”

A, ono što Čukarički traži je, pre svega, špic?

“Tu nam je najveći problem trenutno. Odlaskom Tedića ostala je velika praznina. Treba nam izraziti golgeter. Tražimo rešenje i moramo u što hitnijem periodu da ga pronađemo.”

Koliko je teško bilo uigravati ekipu praktično bez obojice standardnih štopera, da je protiv Olimpije čak i Mijailović zaigrao na toj poziciji u drugom poluvremenu?

“Imali smo Maigu i Miletića, sada je došao Asane (Ouedraogo, prim.aut) iz Amerike i imali smo omladinca Žurića. Sad ćemo videti, pošto treba svi da nam se vrate, Tomović i Đoković odmah, nadam se i Mićko vrlo brzo, da malo pročistimo redove, da nas ne bude baš ni previše na treningu. Mićko je imao neki problem sa petom, on je to još zadobio u prvenstvu, zbog toga propustio neke utakmice. Ali, on je veliki radnik, njemu pripreme nisu ni potrebne, očekujem da brzo to nadoknadi.”

Trenutna ekipa Čukaričkog deluje kao miks izrazito mladih fudbalera (ima baš puno bonusa) i ‘senatora’ koji su prošli pik karijere ili su već u njenoj jeseni, ali imaju dragoceno iskustvo, poput Docića, Tomovića, Mijailovića, Stojkovića, Pavkova, Miletića...

“Mi smo se nekima zahvalili, ali ostali su oni koji vode svlačionicu, koji su veliki profesionalci i zalaganjem na treninzima su zavredeli naše poverenje, jer daju primer mlađim momcima.”

I, koliko se takva ekipa u ovom momentu, preocentualno, prilagodila specifičnim zahtevima trenera koji se prošle sezone na klupi Radnika profilisao direktnim fudbalom visokog intenziteta i visokog presinga?

“Hajde da kažemo da je trebalo vremena da se igrači adaptiraju, da je bilo pobrojanih povreda i da smo zbog toga sada negde na 60, 70 procenata. Ja očekujem da ekipa tek kroz prvenstvo nadođe. Tako je bilo i u Radniku, gde su me opet momci poznavali od samog početka, kroz te neke treninge i zahteve još dok sam bio u ulozi pomoćnog trenera. U fudbalu je za sve potrebno bar neko vreme, tek posledično dođe i rezultat.”

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Čukarički je klub u kojem nikome ne visi mač nad glavom po pitanju rezultata. Pre svega razvojno orijentisan, pa tek onda dolazi takmičarski imperativ. Ali, Marko Jakšić je trener koji sebi uvek vrlo visoko podiže letvicu:

“Ja i u Radniku, kad sam postavio kao cilj da uđemo u plej-of, gledali su me kao ludaka. I sada ću sigurno tražiti više od sebe nego što je možda i realnost, ali ako tako ne postaviš ciljeve, ne možeš do njih ni stići. Neće biti lako ni nama, ali uglavnom kako kreneš prvenstvo, tako ti posle i bude. Jako su bitne te prve utakmice kao neki putokaz.”

A, vaša prva biće u nedelju protiv IMT-a na Banovom brdu...

“Mnogo, mnogo će biti teška ova skraćena liga. Kad dobijem informacije koje se cifre okreću u nekim klubovima, koliko se plaćaju obeštećenja, koliko se daje za plate, meni je to nerealno. Mislim da se do poslednjeg kola osnovnog dela neće znati ko će u plej-of, a ko u plej-aut, a kamoli ko će u Evropu ili da ispadne iz lige. IMT je izuzetna ekipa, zadržali su skoro ceo tim iz prošle sezone, imaju uhodan sistem. Biće ta utakmica dobar pokazatelj gde smo”, zaključuje 43-godišnji stručnjak u razgovoru za naš portal.

Čuku je vodio na 10 utakmica u finišu prethodne sezone. Dobio je samo prvu, protiv Železničara, izgubio je samo od Zvezde i Vojvodine. Na čak sedam je remizirao. Bio je to svojevrsni ‘grejs’ period i za njega i za njegove igrače. Od vikenda kreće ono pravo!