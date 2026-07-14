Nedović i Zvezda treći put - malo je verovatno

Nedavna izjava Nemanje Nedovića kako "ima još godinu dana ugovora sa Crvenom zvezdom", izgovorena tokom boravka na jednom košarkaškom događaju na grčkom ostrvu Siros, delu javnosti došla je kao iznenađenje. Možda je razlog tome što se nije dovoljno glasno pričalo o tome da je iskusni bek prošlu sezonu proveo na pozajmici u Monaku, odnosno da klub iz Kneževine nije preuzeo kompletan dvogodišnji ugovor koji je sa Zvezdom potpisao prošlog leta, posle čega mu je nekoliko dana kasnije saopšteno da se na njega ne računa.

Tokom svog razgovora za sajt Eurohoops Nedović je rekao da će "sve biti jasnije u narednih nekoliko sedmica", no iako bi mnogi verovatno želeli ponovo da ga vide u crveno-belom, šanse da se to zaista dogodi nisu (trenutno) velike.