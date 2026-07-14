Nedović i Zvezda treći put - malo je verovatno

Vreme čitanja: 3min | uto. 14.07.26. | 08:56
Iskusni bek ima ugovor sa Zvezdom na još godinu dana, ali...
Nedavna izjava Nemanje Nedovića kako "ima još godinu dana ugovora sa Crvenom zvezdom", izgovorena tokom boravka na jednom košarkaškom događaju na grčkom ostrvu Siros, delu javnosti došla je kao iznenađenje. Možda je razlog tome što se nije dovoljno glasno pričalo o tome da je iskusni bek prošlu sezonu proveo na pozajmici u Monaku, odnosno da klub iz Kneževine nije preuzeo kompletan dvogodišnji ugovor koji je sa Zvezdom potpisao prošlog leta, posle čega mu je nekoliko dana kasnije saopšteno da se na njega ne računa.
Tokom svog razgovora za sajt Eurohoops Nedović je rekao da će "sve biti jasnije u narednih nekoliko sedmica", no iako bi mnogi verovatno želeli ponovo da ga vide u crveno-belom, šanse da se to zaista dogodi nisu (trenutno) velike.
Izabrane vesti
03.00: (1,80) Oklahoma (14,5) Denver (2,15)
Crvenu zvezdu ovog leta čeka velika rekonstrukcija spoljne linije. Kris Džons je stigao kako bi svojim iskustvom pomogao na obe bekovske pozicije, ipak još se traži prvi plejmejker koji će podeliti teret uz Džereda Batlera i Stefana Miljenovića. Tajson Karter će posle teške prve sezone na Malom Kalemegdanu praćene ozbiljnim zdravstvenim problemima imati priliku da se kroz pripreme vrati u optimalnu formu i pokaže sve ono što ga je krasilo u Unikahi, kao i da obnovi uspešnu saradnju sa Ibonom Navarom.
Spoljna linija će sigurno u narednim sedmicama dobiti bar još jedno ozbiljno pojačanje, a gde se u svemu tome nalazi Nemanja Nedović? Uprkos tome što je domaći igrač i pritom dokazani zvezdaš, klub mu je prošlog leta napravio problem koji je kasnije rešen odlaskom u Monako. Njegova želja je bila da se penzioniše u opremi beogradskih crveno-belih, tokom maja prošle godine potpisao je ugovor na dve godine uz određeno smanjenje plate, ali mu je posle timskog neuspeha u polufinalima ABA lige i domaćeg takmičenja poručeno da traži drugi klub. Tada je kao prelazno rešenje iskočio Monako, dok je pred poslednju godinu saradnje slika mutna, mada se može čuti da se zasad više naginje ka rastanku.
Eventualnu promenu u raspoloženju mogli bi da donesu trener Ibon Navaro i novi sportski diretkor Miloš Teodosić, inače dugogodišnji saigrač i Nedovićev bliski prijatelj, no Crvena zvezda je u nekim ranijim najavama isticala okret ka mlađim snagama i dugoročnom gledanju ka budućnosti. Poslednjih meseci aklimatizovao se Nikola Đurišić, koji će sa Zvezdom proći kompletne pripreme, tu su i momci iz pogona koji su tokom prošle sezone dobili prve minute u seniorskoj košarci...
Nedović nikada nije krio da njegovo srce pripada Zvezdi. U klub je stigao pre više od 20 godina kao golobradi klinac, prošao mlađe kategorije, u crveno-belom dresu je debitovao za prvi tim, da bi se 2022. godine vratio posle decenije boravka u inostranstvu. Zbog svega što je bilo, činjenice da želi da ima takmičarske minute na evroligaškom nivou, kao i klupskih planova, trećeg dela ljubavne priče između Nedovića i Zvezde moguće da neće biti...