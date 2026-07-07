LUDI TIKET, utorak, 149.817 dinara: Grmelo je u Surčinu

Kakav njuh, kakva hrabrost i kakva demonstracija sile, stiže uz sam pogled na tiket popunjen u Surčinu! Mozzartov kladilac je odlučio da u ponedeljak uveče testira sreću, a njegov dobitni recept može da posluži i kao primer kako se kombinuju fudbalsko znanje sa srećom koja je u ovakvim poduhvatima i više nego potrebna. Naime, on je na uloženih hiljadu dinara uspeo da zaokruži ukupnu kvotu 149,82, pogodivši u glavu četiri nestvarno teške utakmice i inkasirao tačno 149.817,60 dinara!

A sam tiket je prava revija fudbalske drame i "ludačkih" odluka. Igrač je krenuo sa Svetskog prvenstva gde je predvideo da će na meču SAD - Belgija oba tima postići po gol u prvom poluvremenu (tgg 1gg) po sjajnoj kvoti 3,60, što je lagano prošlo u meču koji je završen sa ubedljivih 1:4. Isti brutalni scenario i identičnu igru prepisao je i za švedski šampionat na utakmici Heken - Jurgorden (2:4), gde je kvota 3,40 došla na njegovu radost! Kada na to dodate majstorski pogođen čist remi u susretu Bromapojkarna - Gais (1:1) po kvoti 3,40, bilo je jasno da se u Surčinu te večeri sprema neviđeno slavlje.

Ipak, prava infarkt završnica odigrala se na dalekom Islandu, gde su sve oči bile uprte u meč Keflavik - Fram. Naš majstor je hrabro gađao čist iks sa kvotom 3,60, a severnjački fudbalski bogovi su odlučili da ga nagrade. Kada je sudija odsvirao kraj pri rezultatu 1:1, Surčinom je odjeknuo pobednički urlik! Ovaj tiket je savršen dokaz da se uz dobar osećaj i vrhunsku ponudu u Mozzartu snovi pretvaraju u suvu realnost. Skidamo kapu, majstore!