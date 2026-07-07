Rezzime jučerašnjeg dana (ponedeljak): Zadovoljstvo zbog dvojke na Crvenu furiju

ZAOKRUŽENO

PORTUGALIJA – ŠPANIJA (tip 2, kvota 2,00) – rezultat 0:1

Furija je imala izmene kadre da osmisle jedno od mundijalskih remek-dela, dok su portugalske potpuno zakazale. U prično izjednačenom sudaru dve selekcije iz najužeg kruga favorita, Španija je odigrala čudesnu akciju na samom početku sudijske nadoknade, a džoker Mikel Merino u sebi pronašao onu golgetersku verziju iz Arsenala i put do četvrtfinala Svetskog prvenstva.

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SPORTIVO BARAKAS – JUPANKI (tip 2, kvota 2,10) – rezultat 2:3

Uf, kakva hrabrost, ako ne i kladilačka ludost koja se graniči sa genijalnošću, što se i dokazalo na kraju ovog susreta argentinske Primere C. A bilo je veoma, veoma napeto pošto je domaćin posle prvih 45 minuta vodio sa 2:0, a onda je u nastavku usledio veliki preokret.

KOLVIN BEJ – RIJ (tip 1, kvota 1,37) – rezultat 3:2

Bio je ovo prijateljski, pripremni susret dva velška kluba gde je Kolvin Bej član tamošnje Premijer lige, dok je Rij trećeligaš. Koji je pritom pružio sjajan odmor i naplašio mnoge igrače koji su danas u MOZZARTU odabrali ovaj kladilački tip.

PRECRTANO

PORTUGALIJA – ŠPANIJA (tip GG, kvota 1,65) – rezultat 0:1

Nisu se mreže tresle u prvom poluvremenu, ali gledali smo dobar fudbal. Imali su i Portugalija poneku dobru šansi, još sijaset poluprilika i akcija u kojima je malo nedostajalo da se rezultat na semaforu promeni.

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PORTUGALIJA – ŠPANIJA (tip 3+, kvota 2,00) – rezultat 0:1

Oštar start Bernarda Silve nad Mikelom Merinom, sankcionisan je žutim kartonom pred ulazak u nadoknadu, a onda je došlo do konačnog raspleta! Zlatna izmena Luisa de la Fuentea, Mikel Merino pogodio je mrežu Portugalaca –u 91. minutu susreta u Dalasu.

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PORTUGALIJA – ŠPANIJA (tip GG3+, kvota 2,00) – rezultat 0:1

Prvi put još od 2014. godine i Mundijala u Brazilu da dolazi do susreta dve TOP 5 ekipe sa FIFA rang-liste pre četvrtfinala. Prethodni put akter je takođe bio Portugalija, ali joj je suparnik bila Nemačka. a Panceri, koji su posle pregazivši usput i domaćina, stigli do titule, slavili su tada sa čak 4:0.

CSR ESPANIOL – MERCEDES (tip GG, kvota 2,15) – rezultat 0:3

Dva para iz četvrtog ranga argentinskog fudbala, Primere C, su nam se našla ovog ponedeljka na listi TOP 10 najigranijih tipova dana u MOZZART. dok je susret Sportivo Barkas prošao, istina na jedvite jade, ovaj je pao pošto gost nije uspeo da zatrese protivničku mrežu.

HEKEN – JURGORDEN (tip 1, kvota 2,45) – rezultat 2:4

Nakon kraće pauze nastavljena je borba u švdskom šampionatu, popularnom Alsvenskanu gde je igrano 11. kolo. Kao što se da videti, jedan od najigranijih tiova dana u MOZZARTU nije prošao. Ne samo to, nego domaćin nije niti jednom vodio tokom susreta.

KEFLAVIK – FRAM (tip 1, kvota 1,85) – rezultat 1:1

Velika borba, sa čao 11 minuta susdoijske nadoknade u ovom susretu 13. runde islandskog šampmnata od kojeg će dosta zavisiti sudbina ova dva tima u nastavku takmičenja, to jest da li će se naći u donjem ili gornjem delu tabele pošto uskro sledi deljenje na Grupu šampiona i Grupu za ispadanje.