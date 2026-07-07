LUDI TIKET (-), utorak, 172.224 dinara: Majstore, zašto si očekivao goleadu Navigatora i Crvene furije?

Prava sportska groznica zatresla je uplatno-isplatno mesto Karaburma 1 u Ulici Stevana Hristića 1a, gde je jedan strastveni kladilac sastavio tiket o kojem će se po kraju dugo pričati! Sa uloženih 200 dinara, naš igrač je naciljao dobitak od čak 172.224 dinara. Strategija je bila hrabra i izuzetno specifična. Na četiri fudbalska meča odigrana je brutalna kombinacija da će u oba poluvremena pasti po dva ili tri gola. Ukupna kvota iznosila je neverovatnih 861,12, a prolazak tri utakmice pretvorio je ovo veče u pravi pravcati triler!

Švedski Heken i Jurgorden su odmah zapalili tiket sa šest golova (2:4) i savršeno ispoštovanim uslovom. Pravo ludilo nastavilo se na američkom kontinentu gde su Kolo Kolo i Dep. Rekoleta odigrali 2:2, dok su na Svetskom prvenstvu selekcije SAD i Belgije eksplodirale sa pet pogodaka (1:4). Karaburma je već slavila, čekao se samo još jedan istorijski sudar giganata na Mundijalu da zaokruži ovu genijalnu majstoriju i donese veliku isplatu.

Međutim, sudbina i fudbalski vetrovi imali su drugačiji plan u velikom derbiju između Portugalije i Španije. Umesto očekivane kiše golova i goleade u oba poluvremena, mreža se zatresla samo jednom. Meč je završen minimalnim rezultatom 0:1, a jedno jedino poluvreme bez traženog broja golova srušilo je san o velikom dobitku od preko 172 hiljade dinara. Kakav maler i kakva šteta za ovako maestralno predviđanje!

Ipak, majstor nije kući otišao praznih ruku, a sve zahvaljujući čuvenom Mozzartovom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ! Iako je tiket pao, brutalna ukupna kvota i samo jedan promašen par aktivirali su ovaj spasilački bonus. Umesto potpunog gubitka, igraču je isplaćena utešna, ali itekako vredna nagrada od 1.000 dinara, što je pet puta više od same uplate. Karaburma tako i dalje čeka svog novog miljonera, ali ovaj tiket ostaje dokaz da se hrabrost u Mozzartu uvek ceni i nagrađuje!