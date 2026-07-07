Srbija ima svog Robina

"Sve je u redu. Bitno da si tu. Hvala ti."

"Treneru, hvala vama na pozivu da igram." "Hajde, pridruži se ostalima, biće sve ovo top." Bila je to kratka interakcija između Nikole Jovića i selektora Dušana Alimpijevića u lobiju hotela, na dan okupljanja reprezentacije za ovaj kvalifikacioni prozor. Čak je i tih nekoliko razmenjenih rečenica odisalo pozitivnom energijom i poverenjem koje Alimpijević ima u mladog asa Majami Hita. I dok je Nikola Jokić za Amerikance uvek „Betmen“ – apsolutni lider svake ekipe, pa i srpske – ove dve utakmice su, ako to ranije nije bilo očigledno, kristalno jasno dokazale: Nikola Jović je njegov Robin. Utakmica protiv Bosne i Hercegovine u punom Pioniru u ponedeljak uveče bila je pokazna vežba kako Nikola Jović izgleda kada se sve vrti oko njega i Jokića. Publika je mogla da vidi kako krilni centar Srbije zatrpava koš protivnika i to sa distance, jer je Jović ubacio čak sedam trojki iz devet pokušaja. Završio je meč kao najefikasniji pojedinac sa 32 poena. To je bila poenterski njegova najbolja utakmica u dresu Srbije, ali i četvrta najefikasnija nekog igrača u dresu Srbije. Na toj listi sada suvereno vlada Nikola Jokić zbog izdanja protiv Letonije kada je ubacio 39 poena na prethodnom Evrobasketu, tu je Petrušev sa 34 poena koja je isporučio Fincima u kvalifikacijama za pomenuto prvenstvo, sledi ponovo Jokić sa 33 poena, opet Fincima u porazu, a onda Jović sa 32, brojka do koje su stizali Miloš Teodosić i Bogdan Bogdanović.

Naravno, nismo zaboravili Bogdana Bogdanovića, pravog kapitena i vođu ovog tima, nekoga ko je više od decenije lice nacionalnog tima, ali i on može da bude spokojan jer će imati momke kojima će prepustiti svoju ulogu, a jedan od njih je bez ikakve dileme Jović koji je i u punom sastavu Srbije verovatno njen drugi najbolji igrač. Da li je to moglo da se pretpostavi pre samo četiri godine kada je Svetislav Pešić odlučio da ovog momka uvrsti u tim u novembru 2021. godine u okviru kvalifikacija za Evrobasket? Tada je bio "samo" deo tima. Gledao je duele protiv Letonije i Belgije sa klupe jer nije dobio minute. Sve se promenilo u februaru 2022. kada je dobio dva minuta. Nije postigao tada koš, ali je u tih dva minuta očigledno stari trenerski vuk Svetislav Pešić nešto video. Tri dana kasnije, tačnije 28. februara 2022. godine, Nikola Jović je prvi put blesnuo u dresu nacionalnog tima. Proveo je na parketu čak 28 minuta i ubacio Slovačkoj 13 poena. Bio je drugi najefikasniji pojedinac u našem timu iza Alekse Avramovića.