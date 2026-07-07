NAJAVA DANA (utorak, 7. jul): Gaučosi udaraju na Faraone, Sajdžije na Kolumbiju, a Nole na Ože Alijasima

ŠVAJCARSKA – KOLUMBIJA, 22.00

(Fudbal, Svetsko prvenstvo, 1/ 8 finala)

Švajcarska je imala potpunu kontrolu tokom pobede od 2:0 nad Alžirom u šesnaestini finala i ušla u istoriju ostvarivši svoju prvu seriju od tri uzastopne pobede na Svetskim prvenstvima. Kolumbija je probila nizak blok Gane i pobedila u svojoj prvoj nokaut utakmici rezultatom 1:0. Time je sačuvala mrežu netaknutom treći put zaredom na ovom takmičenju. Ovo bi mogla da bude tvrda utakmica dve selekcije vrlo sposobne u odbrani.

ARARAT JERMENIJA – RIGA, 18.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Pod vođstvom trenera Manuela Tulipe, Ararat Jrrmenia je prošle sezone postala šampion države sa osvojenih 60 bodova iz 27 utakmica, završivši sa četiri boda prednosti u odnosu na Nou. Odigrali su pripremene utakmice protiv Mure i Vojvodine, a oba meča su završena rezultatom 1:1. Gosti bi mogli imati blagu prednost u ovom dvomeču jer je letonska liga uveliko u toku. U ovaj meč ulaze nakon pobede od 3:0 nad Jelgavom.

SABAH BAKU – TNS, 18.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Velšani su dugo neporaženi, ali nisu imali jake rivale na pripremama kao Sabah, koji jeste poražen od Polisije sa 4:1, ali je pre toga uspevao da izvuče remije na mečevima protiv Ferencvaroša i Univerzitetee. S obzirom da se igraju dve utakmice, i da je prva u Azerbejdžanu, igraće se oprezno, a načelno blagu prednost bi mogao da ima Sabah.

BORAC BANJALUKA – LEVSKI SOFIJA, 20.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Ne bi se moglo reći da je Vinko Marinović zadovoljan što je Borac izvukao Levski, ali i uprkos tome, šef struke Banjalučana smatra da njegov tim ima snage da se izbori na ovom dvomeču. Opomenuti porazom od 3:1 od Ahmata iz Groznog, oni se suočavaju sa Bugarima koji su neporaženi na pripremama, a koji su recimo jedan Radnik iz Surdulice tukli sa 5:0.

KLAKSVIK – BISEN, 20.45

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Nakon što im je 2024. godine titula izmakla za šest bodova u korist šampiona Vikingura, Klaksvik je godinu dana kasnije vratio krunu, što je njihov četvrti trijumf u poslednjih pet sezona. Nakon istorijske prve titule, kojom su zaustavili rivala koji je trijumfovao u prethodne dve sezone, izabranici Vitora Pereire će ove sezone po prvi put u istoriji igrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Po iskustvu, i po kvalitetu, ne očekuje se puno od njih u ovim kvalifikacijama.

VARDAR – KUPS, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

KuPS je definitivno u fenomenalnoj formi, pa ako tako hoćete i u takmičarskom ritmu pošto je prvi na tabeli šampionata, i posle 15 odigranih kola igra u egalu sa Inter Turkuom, koji takođe ima 30 osvojenih bodova, osam pobeda, šest remija i svega jedan poraz. Vardar je dobio dva pripremna meča, ali svakako nije u formi, niti je zagrejan za Evropu, kao što je to KuPS.

ELBASANI – BATE BORISOV, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Albanci su od kraja prvenstva odigrali samo jedan pripremni meč, na kom su savladali Petrovac sa 2:1. Ključ priče će verovatno biti u moći ili nemoći Bate Boroisova koji već uveliko igra prvenstvo Belorusije, a koji je u stanju opšteg rasula kao drugi najgori tim lige, koji je recimo na 14 odigranih utakmica slavio samo jednom, i ostvario gol razliku koja broji cifre 9:17. Dakle, odbrana im je blago rečeno katastrofalna.

RADNIČKI NIŠ – PRIBRAM, 14.00

(Fudbal, prijeteljska utakmica)

Ovo je jedna od ključnih provera za ekipu Marka Neđića pred početak nove sezone Mozzart Bet Superlige, koja za Nišlije startuje 18. jula gostovanjem Železničaru u Pančevu. S obzirom da su Česi bili osrednji drugoligaški tim, Meraklije ne bi smele da imaju previše problema na ovom meču.

N. ĐOKOVIĆ – FELIKS OŽE ALIJASIM, 12.00

(Tenis, Vimbldon)

Đoković i Ože-Alijasim su imali težak posao u osmini, a sada im sledi prvi okršaj na travi. Srbin će za polufinale igrati protiv četvrtog tenisera sveta, koji je posle velike borbe u pet setova i posle skoro četiri i po sata igre savladao Alehandra Davidoviča Fokinu iz Španije – 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1. S obzirom na umor rivala, Novak Đoković ima solidne šanse na ovom meču.