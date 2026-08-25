TRANSFERI UŽIVO (utorak, 25. avgust)
Najnovije vesti
uto. 25.08.26. | 09:43
Pratite sa nama iz minuta u minut sva dešavanja sa fudbalske pijace...
* * *
NAJVAŽNIJE VESTI DANA
* * *
Komentari / Podeli vest
Transferi uživoLetnji prelazni rok 2026
tagovi
Obaveštavaj me
Barselona
Real Madrid
Juventus
Inter
Milan
Roma
Lacio
Liverpul
Man. Junajted
Man. Siti
Arsenal
Čelsi
Totenhem
PSŽ
Bajern
Dortmund
Atletiko Madrid
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Najava mečeva
utorak | 25.08.2026.
sreda | 26.08.2026.
četvrtak | 27.08.2026.