Pred poslednje kolo Primere medijima su se juče obratili njegovi akteri sa jedinstvenom porukom: da je jedino važna današnja utakmica i da će dati apsolutno sve od sebe da osvoje titulu. Pred nama je izuzetno uzbudljiv kraj verovatno najčudnijeg prvenstva do sada.

Zinedin Zidan je glavna tema već nedeljama, jer se pretpostavlja da neće ostati na klupi Reala naredne sezone, premda se radi o jednom od retkih trenera kojeg navijači žele da zadrže čak i ako beli ne osvoje nijedan trofej ove sezone. Na pres konferenciji je čak osam puta upitan o planovima za budućnost, ali je na sva sa osmehom odgovorio da to u ovom trenutku uopšte nije važno. Dodao je da je ponosan na svoje igrače, od prvog do poslednjeg trenutka i da im je zahvalan što su dali sve od sebe u tako nepovoljnim uslovima. Posle čak 54 povrede i zbog slabog učinka pojedinaca, Zidan je morao da se osloni na svoje ljude od poverenja i, nažalost, da ih iscedi do poslednje kapi znoja, ali su Kazemiro, Modrić, Kros, Benzema, Kurtoa, pokazali da su na nivou svakog zadatka.

Potvrđeno je da je Serhio Ramos sazvan za utakmicu protiv Viljareala – što može biti i njegov poslednji meč u dresu Reala. Varan je takođe spreman, dok neće igrati (ništa novo) Eden Azar. Problem za Zidana može biti što je narušena savršena sredina terena zbog pozitivnog testa na Kovid Tonija Krosa. Sa druge strane, Vinisijus se može pretvoriti u igrača sa najvećim brojem odigranih utakmica ove sezone u madridskom klubu: 49 od ukupno 52.

18.00: (10,0) Valjadolid (5,50) Atletiko Madrid (1,30)

Što se tiče crveno-belih, posle utakmice protiv Osasune koja je ispunila sva predviđanja u pogledu izazivanja predinfarktnog stanja navijača (a verovatno i samog Simeonea), čeka ih, bar na prvi pogled jednostavniji meč. Čolo vodi celi tim u Valjadolid, čak i povređenog Lemara, kao i Savića koji ne igra zbog kartona. Tripije i Himenes su sumnjivog fizičkog stanja, ali se u redovima Atletika nadaju da će moći da zaigraju. Verovatno će se, koliko je god moguće, ponoviti sastav tima koji je funkcionisao u prethodnim kolima.

Simeone je obećao da će ostaviti srce i dušu na terenu da bi osvojili ovu titulu. Vodi svoj tim u Valjadolid svestan da klub Ronalda Nazarija igra za opstanak u Primeri i da se radi o svojevrsnom finalu. Dodao je da će biti skoncentrisani samo na vlastitu utakmicu i da neće pratiti Realov meč u Valdebebasu.

Inače, od Atletika koji je osvojio titulu prvaka 2014. tu su još samo Koke i Himenes, a većina igrača nikada nije podigla nijedan trofej. Neizbežno je i poređenje sa ligom koju su 1996. crveno-beli osvojili sa Radomirom Antićem. Tada im je za petama bila Valensija, i prvak je takođe odlučen u poslednjem kolu. 25. maja će biti tačno 25 godina od osvajanja tog prvenstva, i ništa ne bi bilo lepše od ponavljanja uspeha.

"Sećam se, tada smo protiv Albasetea svom snagom krenuli na pobedu od samog početka. A tako će očekujem da Atletiko igrati i sutra“, izjavio je Kiko, jedan od junaka tog čuvenog sastava crveno-belih.

Atmosfera u glavnom gradu Španije je već danima užarena. Toni Kros je na društvenim mrežama izjavio kako bi se moglo dogoditi da će penal dosuđen Sevilji zbog Militaovog igranja rukom na kraju odlučiti prvaka lige. Real Madrid TV je vest o sudijama koje su im dodeljene za poslednji susret dao uz primedbu:

"Karlos Velasko Karbaljo (predsednik sudijske komisije) je pokrenuo mašineriju za poslednje kolo“, žaleći se na sudiju Munueru Montera koji je ostao zapamćen zbog nedodeljenog jedanaesterca nad Vinisijusom pre dve godine. Iz Realovog okruženja uporno insinuiraju da su žrtva zavere Fudbalskog saveza zbog projekta Superlige.

IZBOR UREDNIKA

Kolčonerosima je opet zasmetala naslovna stranica Marke na kojoj je pre dva dana osvanula fotografija zagrljaja Zinedina Zidana, Ronalda Nazarija i Florentina Peresa uz naslov „Valjadolidski pakt“, izazvavši veoma burne reakcije Atletikovih navijača koji se već odavno žale da madridski sportski mediji previše favorizuju Real. Valjadolid je pred ispadanjem, čak ne zavisi ni od vlastitog rezultata. Njegov trener, Serhio Gonsales, pozvao se na iskru inspiracije koja se s vremena na vreme pojavi, budući da su realno gledajući šanse za pobedu male: „Atletiko dolazi sa namerom da nas pregazi“, dodao je Gonsales, u prilog Kikovoj teoriji.

18.00: (1,45) Real Madrid (4,50) Viljareal (7,00)

Sa druge strane, prema tvrdnjama novinara Marke, u klubu sa Zorilje se nadaju da će se „uticaj nekada najboljeg igrača na svetu osetiti na terenu i da će igrači uložiti taj dodatni napor da poraze Atletiko, što je ujedno i jedini način da i sami ostanu u Primeri“. Spominjalo se da je Ronaldo igračima ponudio bonuse od po 150.000 evra. Međutim, vlasniku Valjadolida se prigovara da nije dovoljno uložio u svoj klub, da mu nedostaju igrači i da je morao da promeni trenera kada je video da stvari idu nizbrdo. U toku ove sedmice su mu zamerili na fotografiji na kojoj na jahti jednog brazilskog glumca nazdravlja uz šampanjac, što je shvaćeno kao vrlo neumesan gest u ovom trenutku. A tim više je zasmetalo i pozivanje na njegovo prijateljstvo sa Peresom i Zidanom i „pomoć“ Realu.

Dijego Simeone (©Reuters)

Budući da se Ronaldo u poslednje vreme ne pojavljuje - osim na jahtama, medijima se pored Gonsalesa, često obraća i gradonačelnik Valjadolida, Oskar Puente. Razlog ovome je što čuvena grupa ultra navijača Frente Atletico namerava da ide u Valjadolid da bi ponovo bodrila svoj tim iz okoline stadiona. Puente je prvo pomenuo da mu je najavljeno nekih 1.000 navijača, a već naredni dan taj broj se povećao na 5.000. Susret je već proglašen utakmicom visokog rizika.

Podsetimo da je u Španiji tek 9. maja ukinuto vanredno stanje i dozvoljeno putovanje iz regije u regiju, i da postoji bojazan kako od nereda, tako i od Kovida. Uz to, Atletikovi navijači su besni još od utakmice protiv Osasune koja je sa svoje komotne 11. pozicije igrala kao da joj život zavisi od toga i jasno gubila vreme pri izmenama pred kraj susreta. Mnogi su već u tome videli Florentinov uticaj, pa se može pretpostaviti kakvo je njihovo raspoloženje prema Valjadolidu. Sa druge strane, Atletiku itekako nedostaju navijači i sigurno će mu biti ogromna podrška. Novinari koji su bili prisutni na prethodnim utakmicama svedoče o tome kako se pesme i skandiranje itekako čuju na praznom stadionu, a Enrike Sereso je pozdravio želju Kolčonerosa da bodre svoj tim i javno obećao vlastima u Valjadolidu da neće biti problema.

U paralelnoj priči glavna nepoznanica su namere i mogućnosti tima Unaja Emerija. Žuta podmornica je sasvim sigurno mnogo ozbiljniji protivnik za Real, nego što je Valjadolid za Atletiko, a pritom igra za plasman u Ligi Evrope.

Inače, poslednje kolo sezone bilo je prvobitno planirano za nedelju, ali je pomereno za subotu upravo zbog Viljareala, da bi tako jedini španski predstavnik u Evropi imao vremena da se oporavi pred finale u sredu. Međutim, Keramičari su imali zaista zamoran i dinamičan kraj sezone i Emeri će možda biti prinuđen da odluči koja mu je od dve predstojeće utakmice važnija i da li će protiv Reala ipak odmoriti neke igrače.

Luka Modrić (©Reuters)

Na pres konferenciji pre utakmice, Emeri je izjavio:

"Poštujemo Real, Atletiko i sve klubove koji se bore za opstanak. A mi smo sa svoje strane maksimalno motivisani i zainteresovani da osvojimo ta tri boda“.

Dodao da se ne sme zaboraviti da su sadašnju mogućnost plasmana u Ligu šampiona postigli preko Lige Evrope, a da je Liga konferencija ispod njihovih očekivanja za narednu sezonu.

Motivacija, uglavnom, ne nedostaje nikome, a u glavnom gradu se podsećamo na trenutke kada su igrana dva čuvena madridska finala Lige šampiona. Naravno, ništa nije isto. Trofej će biti uručen pobedniku u nedelju, ali zvaničnog slavlja neće biti. Navijačima nije zabranjeno da posle utakmice odu do trga Neptun ili Sibeles, ali će dronovi kontrolisati njihov broj i pristup će biti zabranjen u trenutku kada se utvrdi da ih je previše.

Gradonačelnik Madrida, još jedan od protagonista u medijima (poznat kao zakleti navijač Atletika i veliki ljubitelj fudbala), je izjavio da je ovo poslednje kolo i sve što su postigla oba tima simbol borbe, istrajnosti i izdržljivosti španske metropole u kojoj je epidemija pokosila ogroman broj ljudi. U duhu institucionalne nepristrasnosti koji je pokušao da prenese građanima, i mi možemo zaključiti da, ko se god bude radovao na kraju, u toku ta dva popodnevna sata, ceo Madrid će zaboraviti na svoje svakodnevne probleme.

PRIMERA – 38. (POSLEDNJE) KOLO

Petak

Levante - Kadiz 2:2 (1:2)

/Rodžer 8, Melero 58 - Negredo 14, Akapo 32/

Subota

18.00: (3,60) Selta (3,50) Betis (2,05)

18.00: (4,30) Eibar (3,90) Barselona (1,77)

18.00: (2,05) Elče (3,45) Bilbao (3,60)

18.00: (1,62) Ueska (3,80) Valensija (5,70)

18.00: (5,60) Osasuna (4,00) Sosijedad (1,60)

18.00: (1,45) Real Madrid (4,50) Viljareal (7,00)

18.00: (10,0) Valjadolid (5,50) Atletiko Madrid (1,30)

Nedelja

18.30: (2,70) Granada (3,15) Hetafe (2,70)

21.00: (1,55) Sevilja (4,20) Alaves (6,00)

***kvote su podložne promenama

PIŠE: Ognjenka MARIĆ