Biberović zvanično u NBA ligi: Zaradiće 6.000.000 dolara, 1.100.000 mora da da Feneru

Kako prenosi Mark Stajn , Biberović je potpisao dvogodišnji ugovor vredan 6.000.000 dolara. Odnosno 3.000.000 po godini, a utisak je da je minimum toliko mogao da dobije u Evropi.

Fenerbahče će takođe dobiti 2.000.000 dolara na ime obeštećenja u sklopu ovog transfera.. Prema pravilima NBA lige, Dalas može da učestvuje sa najviše 900.000 dolara u isplati obeštećenja, dok se očekuje da preostali iznos pokrije Biberović kroz strukturu svog NBA ugovora.

Memfis je prvobitno izabrao Biberovića kao 56. pika na NBA draftu 2023. godine, ali je igrač ostao u Evropi umesto da se odmah pridruži Grizlisima. Biberović je celu svoju evroligašku karijeru proveo u Fenerbahčeu, gde je postepeno izrastao od talenta do zvezde.

Tokom evroligaške sezone 2025/26, Biberović je beležio prosečno 11,3 poena, 3,0 skokova i 1,3 asistencije na 41 utakmici, od kojih je počeo 36. Šutirao je 52,4% za dva poena, 41,9% za tri poena i 95,2% sa linije slobodnih bacanja. Prošle sezone, Biberović je postao MVP finala Kupa Turske i pomogao je Fenerbahčeu da osvoji četvrtu titulu prvaka Turske tokom njegovog boravka u klubu.