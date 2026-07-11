Ajaks bi da kupuje na veliko: Unahi želja Kopljanika, Đirona traži 25.000.000 evra

Informacije kažu da marokanski vezista ima u ugovoru oslobađajuću klauzulu od 25.000.000 evra, što je veliki novac za Ajaks koji se nalazi u finansijskim teškoćama i pokušaće da smanji cenu kako bi ispunio želju trenera. Ono što je pozitivno, to je da su klubovi već u pregovorima i da postoji želja da se posao realizuje. Ukoliko bi sve prošlo kako treba, Unahi bi ostvario transfer karijere, svakako skuplji od onog u Marselj januara 2023. kad je na Velodrom stigao za 8.000.000 evra.

Azedin je pre nekoliko godina bio vruća roba u evropskom fudbalu. Po završetku Mundijala u Kataru, bio je velika želja Napolija (ponudili Anžeu 15.000.000 evra), nešto kasnije su ga tražili Lids i Lester, a bio je i želja Dejana Stankovića u Spartaku iz Moskve.

Pre nego što je počeo da obleće oko Unahija, Ajaks je bio zainteresovan za Danija Sebaljosa, ali sportski direktor Đordi Krojf je na kraju uspeo da dogovori jednogodišnju pozajmicu Marka Andrea Ter Štegena koji je deo prethodne sezone igrao sa Marokancem u Đironi kod Mićela . Postoje realne šanse da ih ponovo gledamo zajedno, samo u drugoj ligi i u drugom dresu.