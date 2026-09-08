Malo Humska, malo Italija: Vučinić veruje partizanovcima i napadačima iz Serije A

MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO

Očekivano, najviše igrača na spisku je iz Italije, zemlje u kojoj se Vučinić proslavio igrama i golovima u dresovima Lečea, Rome i Juventusa. Sad su tamo neki novi momci, poput Vasilija Adžića, koji se vratio u selekciju, jer na prethodnih nekoliko okupljanja nije bio, što je Vučinić obrazlagao neigranjem u Juventusu. Kako je Vasilije u međuvremenu promenio sredinu, potpisao za Sasuolo, namestio gol protiv Torina, a postigao ga u prethodnom kolu protiv Bolonje, tako ga je selektor vratio. U ekipi su još novi špic Đenove, Milutin Osmajić, strelac pre nekoliko dana protiv Koma, kao i Nikola Krstović iz Atalante. Naravno, uz kapitena Stevana Jovetića, koji odavno nije u Kalču, ali je pre nekoliko dana potpisao za kiparski AEL iz Limasola.

Od „Italijana“ vredi istaći mladog štopera Bodina Tomaševića iz drugoligaša Mantove, uz napomenu da u prve četiri utakmice stručni štab neće moći da se osloni na Adama Marušića, povređenog u dresu Lacija na premijeri nove sezone Serije A.

„Pred nama su četiri veoma zahtevna meča u Ligi nacija koji traže maksimalnu koncentraciju i posvećenost od prvog minuta priprema. Grupa u kojoj se nalazimo je izjednačena i svaka utakmica donosi taktičke izazove protiv ekipa koje znaju da se organizovano brane, ali i da na pravi način kazne greške u igri protivnika. Cilj nam je da u svaku utakmicu uđemo sa jasnim planom, počevši od duela sa Kiprom na našem stadionu u kojem ćemo tražiti tri boda. Posle toga nastavićemo da se pripremamo za naredne duele, ići iz utakmice u utakmicu sa ciljem da zadovoljimo sve ambicije reprezentacije“, istakao je Vučinić.

Na njegovom spisku je i štoper Malmea Andrej Đurić, nekadašnji član Crvene zvezde bi mogao da debituje za Crnu Goru, kao i povratnik Aleksa Latković, jer ga u junu nije bilo usled povrede.

Prvi meč u C diviziji Lige nacija Crna Gora igra 25. septembra pod Goricom protiv Kipra. Tri dana kasnije u Jerevanu gostuje Jermeniji, 2. oktobra je u Rigi očekuje duel sa Letonijom, a 5. oktobra u Podgoricu dolazi Jermenija.

SPISAK REPREZENTACIJE CRNE GORE

Golmani: Danijel Petković (Liepaja), Balša Popović (Olimpijakos), Igor Nikić (Arges);

Defanzivci: Stefan Savić (Trabzon), Marko Vešović (Lokomotiva), Igor Vujačić (Rubin Kazanj), Risto Radunović (FCSB), Slobodan Rubežić (Korona Kjelce), Milan Roganović (Gent), Ognjen Gašević (CSKA 1948), Stefan Milić (Partizan), Bodin Tomašević (Mantova), Andrej Đurić (Malme);

Vezisti: Marko Janković (Karabag), Sead Hakšabanović (Malme), Stefan Lončar (Akron), Miloš Brnović (Arsenal Tula), Milan Vukotić (Partizan), Viktor Đukanović (Đer), Andrija Bulatović (Lans), Vasilije Adžić (Sasuolo), Dušan Vuković (Lokomotiva);

Napadači: Stevan Jovetić (AEL Limasol), Milutin Osmajić (Đenova), Nikola Krstović (Atalanta) i Aleksa Latković (Varaždin).