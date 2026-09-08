Čukarički doveo krilo iz Engleske, Đorđe Petrović ga poslao na Banovo brdo

„Đorđe ima veoma lepo mišljenje o svom bivšem klubu. Rekao mi je da bi treba da prihvatim ovu priliku i da uopšte ne bi trebalo da imam dilemu oko transfera. Već mi je mnogo toga lepog ispričao o klubu i učinio da se radujem dolasku ovde, upoznavanju Čukaričkog, stručnog štaba, igrača, ali i grada Beograda. Petrović je sjajan, sjajan momak, uz to i odličan golman. Verovatno je najbolja osoba sa kojom sam mogao da razgovaram na ovu temu, s obzirom da sad napuštam dom, zemlju i porodicu i dolazim u novi grad i novi klub. Bio mi je velika podrška i rekao mi je da, ako mi bilo šta bude potrebno, mogu slobodno da ga pozovem i da će biti tu za mene“, kazao je Ris Doten.

Angažman novog ofanzivca se nametnuo maltene kao obaveza za ekipu, posle povrede centralnog napadača Fiorina Durmišaja i utiska da levo krilo, Kobi Ebere, doveden iz Evertona, nije zadovoljio. Upravo na tom delu terena najbolje se snalazi Ris Doten.

„Veoma sam lepo dočekan u novom klubu. Zaista sam uzbuđen i jedva čekam da počnem i odigram svoju prvu utakmicu. Svi u Čukaričkom su veoma prijateljski nastrojeni prema meni, veoma sam srećan“.

Priliku da se uklopi u način rada trenera Marka Jakšića imaće Remi tokom ove sedmice, a možda bismo mogli da ga vidimo na delu već u subotu veče protiv Novog Pazara. Jer, svakako je pojačanje koje privlači pažnju.

„Počeo sam da igram fudbal sa šest godina. Bio sam u Čelsiju, pre nego što sam prešao u Sautempton, a potom sam bio u Bornmutu od svoje 12. godine, sve do nedavno. Za prvi tim Bornmuta debitovao sam pre dve godine, kada sam imao 18 godina, protiv Njukasla. Upisao sam tri nastupa za prvi tim Bornmuta, a igrao sam i na pripremnim i prijateljskim utakmicama. I sada sam ovde u Čukaričkom“, dodao je Remi Ris Doten.