Ubedljiv trijumf Bešiktaša u senci tuče Omoruija i Ukova (VIDEO)
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 4min | uto. 08.09.26. | 18:34
CSKA ništa nije mogao protiv turskog evroligaša
Kako je završio kvalifikacioni prozor sa Srbijom, Dušan Alimpijević se pridružio pripremama Bešiktaša. Nakon pobede nad Tofašom i porazom od Dubaija, istanbulski sastav ubedljivo je nadigrao CSKA iz Moskve - 80:57.
Ipak, utakmicu je obeležio incident sa početka četvrte četvrtine. Došlo je guranja prilikom građenja između Judžina Omoruija i Ivana Ukova, a onda je novi igrač Bešiktaša maltene lupio šamar rivalu. Onda su već poletele i pesnice, ali su ostali relativno brzo uleteli i sprečili veći incident. Opšti utisak svih: potpuno nepotrebno.
Izabrane vesti
Bešiktaš je kontrolisao ceo meč, osetnu razliku napravio je u drugoj četvrtini u kojoj je primio samo šest poena, a dao 22. Nakon toga je samo održavao stečeno vođstvo i nije bilo potrebe za bilo kakvom dramom. Ali, desilo se i to je to. Sigurno će Alimpijević obaviti razgovor sa svojim krilnim centrom, kome ovakve stvari u sezoni jednostavno neće smeti da se dešavaju.
Što se poenterskog učinka tiče, crno-bele je predvodio Entoni Braun sa 16 poena, Ante Žižić je dodao 12, David Dedžulijus 12, Konor Morgan osam, Dakuan Džefris sedam, a Skoti Vilbekin je meč završio sa šest poena. Statistika ekipe CSKA nije poznata.
Naredni prijateljski meč ekipa Dušana Almipijevića odigraće u Beogradu protiv Fuenlabrade 12. septembra, a dan kasnije protiv Partizan Mozzart Beta.