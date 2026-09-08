Ubedljiv trijumf Bešiktaša u senci tuče Omoruija i Ukova (VIDEO)

Kako je završio kvalifikacioni prozor sa Srbijom, Dušan Alimpijević se pridružio pripremama Bešiktaša. Nakon pobede nad Tofašom i porazom od Dubaija, istanbulski sastav ubedljivo je nadigrao CSKA iz Moskve - 80:57.

Ipak, utakmicu je obeležio incident sa početka četvrte četvrtine. Došlo je guranja prilikom građenja između Judžina Omoruija i Ivana Ukova, a onda je novi igrač Bešiktaša maltene lupio šamar rivalu. Onda su već poletele i pesnice, ali su ostali relativno brzo uleteli i sprečili veći incident. Opšti utisak svih: potpuno nepotrebno.