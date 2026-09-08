Lokateli hitno operisan: Da se čekalo, desio bi se Pogbin scenario i totalno uništenje karijere

Poučeni gorkim iskustvima iz bliske prošlosti, u Juventusu ovog puta nisu želeli ništa da prepuste slučaju niti da gube dragoceno vreme. Vezista je ekspresno prebačen u Lion i podvrgnut hitnoj operaciji iz jednog ključnog razloga, a to je ogroman strah od fatalne sudbine Pola Pogbe iz 2022. godine. Svi u Torinu dobro pamte košmar kroz koji je francuski as prošao kada je doživeo sličnu povredu meniskusa. Pogba je tada, u očajničkoj želji da po svaku cenu zaigra na Svetskom prvenstvu u Kataru, kategorički odbio hitnu operaciju i izabrao alternativne, konzervativne metode lečenja.

Ta odluka se ispostavila kao najveća i najskuplja greška u njegovom životu. Odlaganje hirurškog zahvata mu je potpuno uništilo koleno, trajno stopiralo pravilan proces oporavka, a na kraju i praktično uništilo vrhunsku karijeru od koje se nikada više nije oporavio. Poučen tim katastrofalnim primerom, Lokateli je odmah prelomio da nema mesta kockanju sa zdravljem i da operacija mora da se uradi istog trenutka kako bi spasao svoju fudbalsku budućnost.

Ono što najviše plaši trenera Lučana Spaletija jeste podatak da je ovo treća teška operacija prvotimaca Juventusa u samo deset dana. Crno-beli su u rekordnom roku ostali bez tri ključna stuba ekipe, pošto je Kenan Jildiz van stroja tri meseca zbog preloma pete metatarzalne kosti levog stopala, dok je Kefren Tiram primoran na četvoromesečnu pauzu zbog teške povrede hrskavice čašice. Kada se na to doda Lokatelijevo višemesečno odsustvo, jasno je da je vezni red torinskog giganta potpuno desetkovan.

Spaleti se sada nalazi pred nemogućom misijom i uoči narednih utakmica u veznom redu ima na raspolaganju samo Daglasa Luiza, Tena Kopmajnersa i mladog Ovusa iz omladinskog pogona. U klupskom kampu se mole za čudo i bar delimičan oporavak Papea Sara i Vestona Mekkenija kako bi popunili klupu, dok se spisak povređenih širi i na ostale linije tima jer su van stroja i Andrea Kambijazo, Džef Ekator i Huan Kabal.

Poslednji u nizu udaraca je i povreda Žeremija Boge, koji je takođe nastradao protiv Milana i sada se čekaju konačni rezultati pregleda. Juventus je u potpunom nokdaunu, a stručni štab će morati da crta taktiku i sklapa tim štapom i kanapom u trenucima kada se klub bori sa istorijskom krizom povreda.