Žalgiris dolazi oslabljen na megdan Zvezdi

Napravio je Žalgiris sjajan tim koji je jedan od glavnih kandidata za jedno od šest mesta koje direktno vode u plej-of Evrolige. Tim iz Kaunasa formirao je moćan roster, a onda je odličan prelazni rok krunisan dovođenjem Jonasa Valančijunasa.

Trenutno se Žalgiris, kao i svi drugi evroligaši, priprema za novu sezonu, a baš na prijateljskoj utakmici protiv Sabaha povredio se Sejben Li. On je istegao zadnju ložu i neće ga biti nekoliko nedelja.