Žalgiris dolazi oslabljen na megdan Zvezdi
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Vreme čitanja: 2min | uto. 08.09.26. | 19:36
U sastavu litvanskog velikana neće biti Lija
Napravio je Žalgiris sjajan tim koji je jedan od glavnih kandidata za jedno od šest mesta koje direktno vode u plej-of Evrolige. Tim iz Kaunasa formirao je moćan roster, a onda je odličan prelazni rok krunisan dovođenjem Jonasa Valančijunasa.
Trenutno se Žalgiris, kao i svi drugi evroligaši, priprema za novu sezonu, a baš na prijateljskoj utakmici protiv Sabaha povredio se Sejben Li. On je istegao zadnju ložu i neće ga biti nekoliko nedelja.
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To znači da verovatno neće igrati protiv Crvene zvezde u prvom kolu. Meč je zakazan za 24. septembar, ali sezona pred nama je zaista dugačka i ne čini se realnim da će litvanski sastav rizikovati odmah na startu.
Li je evropsku karijeru počeo u Manisi za koju je na utakmici protiv FMP-a u FIBA Ligi šampiona dao 43 poena. Odmah nakon toga uzeo ga je Makabi iz Tel Aviva u kome se nije snašao pa se vratio u Manisu. Već u februaru 2025. godine pojačao je Olimpijakos. Zbog velikog broja povređenih igrača imao je ulogu u timu Jorgosa Barcokasa, pa je ostao u Pireju i posle letnjeg prelaznog roka. Ipak, nije se dugo zadržao, budući da je krajem decembra prešao u Efes, da bi ovog leta prešao u redove Žalgirisa.