Marketinška bomba Nejmar? Santos na poslednjem mestu po prosečnoj poseti, ali…

Fudbal je sve manje deo Nejmarovog svakodnevnog života. Najtalentovaniji Brazilac od Ronaldinja je napravio veliku karijeru, bio jedan od najboljih igrača sveta, ali ni približno koliko je mogao da se ostvari i, pre svega, da traje.

Pre godinu i po dana se vratio u Santos kojem je i zasijala njegova fudbalska zvezda. Iako je imao ponude i ostalih brazilskih velikana, želeo je samo u Santos koji odavno nije ono što je nekad bio. Velikan u vreme Pelea, kasnije i osvajač Kupa Libertadores sa Nejmarom, odavno ne zna za neke slične uspehe. Santos je tri puta bio prvak Južne Amerike, dva puta prvak sveta, osam puta prvak Brazila i 22 puta prvak regije Paulista u kojoj se takmiče najbolji klubovi iz Sao Paula i okoline…

Međutim, poslednje prvenstvo Brazila je osvojeno sada već daleke 2004. godine, a poslednja titula u Paulisti još pre 10 godina. To je ujedno i poslednji trofej slavnog kluba iz komšiluka Sao Paula. Rezultati su bili sve gori i gori da bi slavni klub 2023. godine prvi put u istoriji ispaо u drugu ligu. Vratili su se ekspresno, a još veća vest je bio povratak Nejmara u januaru 2025. Trebalo je da predstavlja katalizator za neka nova, srećnija vremena crno-belih. Međutim, Santos je nastavio da živi u proseku. Sezonu u brazilskoj Seriji A su završili na 12. mestu, a prva zvezda je igrala na par utakmica dok je 21 propustila. Povrede, nespremnost, umor, ko zna koji sve razlozi su ga sve češće udaljavali od terena.

U ovoj sezoni je još gore. Nejmar je propustio 15 mečeva u Seriji A, a igrao je na 12 i upisao šest golova uz tri asistencije. Računajući sva takmičenja, Nejmar je za Santos ove godine igrao na par meča, a propustio 30. Učinak na terenu je sve bleđi, a marketinški efekat sve manji...

Brazilski mediji su napravili prosek gledanosti tamošnjih klubova u ovoj sezoni. Ubedljivo najgledaniji je Flamengo, čije mečeve je gledalo 1.360.095 gledalaca iliti 52.311 u proseku. Korintijans ima prosečnu posetu 38.908, Kruzeiro 33.438, Baija 30.955, Sao Paulo 28.744, Palmeiras 28.608, Fluminense 27.795, Gremio 26.871 i tako dalje…

Na samom dnu tabele o prosečnoj poseti je Santos. Nejmara i društvo u proseku gleda 12.021 gledalac. Prošle sezone je taj prosek iznosio oko 17.000 gledalaca, što je bio maksimum jer stadion Vila Belmiro prima oko 18.000 gledalaca. Ali, Santos je neke mečeve igrao i na većim stadionima poput Morumbija i Nubank Parka, pa brojke u ovoj sezoni govore o padu posete.

Zanimljivo je da veću prosečnu posetu od Santosa imaju i neki drugoligaši, pa čak i trećeligaši poput Santa Kruza kojem po meču gleda 14.300 gledalaca. Balon euforije oko Nejmara se polako prazni…