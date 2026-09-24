Prvo kolo i odmah šamar favoritu: Hapoel nadoknadio minus 18, Bajern slavio trojkom Fojtmana

Četa Dimitrisa Itudisa izgledala je raštimovana, brzopleto, anarhično sve do same završnice u kojoj je neverovatnom serijom 14:0 izbegla katastrofu, ali ne i poraz, iako je vodio u finišu.. S druge strane, Bajern je bio konstantniji, izuzev crne rupe, kada se ugasio na plus 18 i tako doveo pobedu u pitanje, ali je Fojtman imao druge planove. Sjajno su povukli Andreas Obst i Johanes Timan . Jedan od najboljih šutera u Evropi stavio je na Tantalove muke odbranu domaćina, a na to se nadovezao povratnik u Evroligu Timan, te na kraju hladnokrvni Fojtman. Listu strelaca u pobedničkoj ekipi predvodi Obst , koji je postigao 19 poena, dok ga je pratio Timan sa 15. Na drugoj strani Den Oturu imao je dabl-dabl učinak od 20 poena i 10 skokova, dok je Micić brojao do 14.

Ono što je zanimljivo jeste da je Bajern u jednom momentu poveo sa plus 16. Sigurno da je dosta manji broj vas odigrao na tim iz Minhena, ali ovo znači da bi bavarski tim već prošao na tiketu da je Hapoel pobedio, jer Mozzartov Reax omogućava da tvoj tim "prođe" čim povede sa tom razlikom.

Tokom prvog poluvremena bilo je promena u vođstvu, ali je Bajern ostavio mnogo bolji utisak. Hapoel je bolje počeo utakmicu, prvenstveno iz sigurnosti koju je pružao Den Oturu. Nigerijski centar je bio dominantan i uvodni kvartal završio sa neverovatnih osam poena i sedam skokova. Međutim, Bajern je zaigrao daleko bolju timsku košarku. Andreas Obst počeo je da radi ono što najbolje ume, a to je da sipa u koš rivala. Reprezentativac Nemačke počeo je da sipa sa distance, a potom i iz reketa i tako pokrenuo tim iz Minhena. Pridružio mu se i Džastinijan Džesap, te je Bajern uspeo da preokrene u drugom kvartalu.

Delovalo je u nekim momentima kao da je Oturu ostavljen sam da vuče Hapoel, dok je trener Anton Gavel imao više raspoloženih igrača. Posle koša Johanesa Fojtmana gost je otišao na rub dvocifrene prednosti. Ipak, Vasilije Micić je poenima u samom finišu prvog poluvremena smanjio na minus pet i tako ostavio nominalnog domaćina na dva poseda zaostatka pred nastavak utakmice.

Ni drugo poluvreme nije počelo na željeni način za izraelski tim. Odmah izgubljena lopta i laki poeni Justusa Holaca, kao da su bili nastavak ne toliko dobro organizovanih napada Hapoela i pokazatelj da je igra na početku sezone daleko od željenog nivoa. Nije Bajern uspevao da se odlepi, ali je konstantno držao rezultatski plus na svojoj strani. Nije bilo preciznosti iz otvorenih pozicija, ali je srljanje u igri Hapoela bilo evidentno. Ipak, čak i takvi, momci iz Tel Aviva su nekako držali kakav-takav priključak.

Bajern je prvi put otišao na dvocifreni plus posle prodora Rokasa Jokubaitisa i to kao da je bio crveni alarm za Dimitrisa Itudisa da mora da reaguje. Međutim, nije tajm-aut grčkog stručnjaka dao instant rezultat, jer je Hapoel nastavio da gubi lopte, pravi greške i upada u sve dublji minus. Krajem treće četvrtine Bajern je posle bacanja Johanesa Timana otišao na najvećih plus 16 i činilo se kao da je domaćin u potpunom nokautu.

Poslednji kvartal doneo počeo je sa sedam uzastopnih poena Bajerna i gosti su došli na plus 18. tim iz Tel Aviva kao da je tek tada počeo da igra. Usledila je zastoj u igri Bajerna, Bavarci su se paralisali. Hapoel je na pogon Vasilija Micića napravio seriju 14:0 i prišao na samo minus četiri. Činilo se da Hapoel ide u potpuni preokret. Entoni Blejkni je trojkom vratio prednost domaćinu posle duže vremena, a onda je usledio neverovatan finiš. Na 34 sekunde do kraja hladnokrvni krilni centar Bajerna je odapeo trojku za plus dva. Mogao je Hapoel bolje da iskoristi dve prilike za pobedu ili produžetak, ali se gost odbranio i stigao do velikog trijumfa.

EVROLIGA - 1. KOLO

Četvrtak

Dubai - Real Madrid 78:77

/Bejkon 24 - Luvavu Kabaro 11/

Hapoel Tel Aviv - Bajern 84:86

/Oturu 20 - Obst 19/

Crvena zvezda - Žalgiris

Panatinaikos - Pariz 91:72

/Fransisko 18 - Etijen 17/

Baskonija - Olimpijakos 89:106

/Loson 20 - Dorsi 25/

Barselona - Efes 89:82

/Brizuela 20 - Džejms 22/

Asvel - Makabi Tel Aviv 84:74

/Krauder 19 - Hord 15/

Petak

19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)

19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)

20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)

***kvote su podložne promenama