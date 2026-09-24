Dubai se revanširao Realu! Rajtova trojka ga ranila, dobra odbrana Petruševa dokrajčila

Pre šest dana Real Madrid je slavio u Abu Dabiju posle drame u produžetku drugog polufinalnog meča Superkupa Evrolige, sada se Dubai revanširao u svojoj Koka Kola areni! I to na kakav način... Bila je ekipa Ćavija Paskvala na konopcima, imala i šest poena minusa pred zaključna tri minuta utakmice, a onda se sve okrenulo naglavačke... Blankosi su ostali bez municije u poslednja tri minuta, a Dubai je na krilima Mekinlija Rajta ispisao prvi trijumf u novoj sezoni elitnog takmičenja - 78:77 (20:16, 18:28, 25:18, 15:15).

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Kakva završnica u Dubaiju! Činilo se da je posle prodora Andresa Feliza i polaganja na tablu za 77:71 Real Madrid na dobrom putu do nove pobede, ali onda je osvajač premijernog izdanja Superkupa prosto stao. Tačnije, Paskvalovi izabranici odigrali su fantastičnu odbranu i na mišiće izvukli veliki preokret uz seriju 7:0! Sve je krenulo sa poenima Elija Okoba iz gotovo nemoguće situacije, u padu, posle skoka sa jedne noge i u kontaktu je bacio loptu sa poludistance i pogodio! Taj je koš pokrenuo Dubai, a posle skoro minut i po posta na obe strane Mfiondu Kabengele je izvukao faul od Tea Maledona za dva slobodna bacanja. Pogodio je oba puta i nabio dodatni pritisak na leđa Realovih košarkaša. Kako još jedan napad gostiju nije bio dobar, sada preko Timotija Luvavu Kabaroa, ušlo se u poslednji minut susreta kada je na scenu stupio Mekinli Rajt!

Bivši MVP ABA lige, ujedno i prošlosezonski šampion sa Dubaijem, pogodio je trojku preko Felizove ruke i ugasio Real Madrid... Pedro Martinez je uzeo minut predaha da se ekipa pripremi za završnicu, ali ni to nije pomoglo... Akcija preko Fakunda Kampaca završila se neslavno, no ni Rajt nije uspeo da stavi tačku na pobedu pre isteka vremena, pa se sve rešavalo u poslednjem posedu gostiju. Feliz je krenuo na prodor protiv Filipa Petruševa, a on je uz veliko zalaganje odigrao kvalitetnu odbranu i svojim dugim rukama naterao Dominikanca na težak šut levom rukom...