Dubai se revanširao Realu! Rajtova trojka ga ranila, dobra odbrana Petruševa dokrajčila
Vreme čitanja: 7min | čet. 24.09.26. | 20:07
Ekipa Ćavija Paskvala upisala veliku pobedu na startu Evrolige
Pre šest dana Real Madrid je slavio u Abu Dabiju posle drame u produžetku drugog polufinalnog meča Superkupa Evrolige, sada se Dubai revanširao u svojoj Koka Kola areni! I to na kakav način... Bila je ekipa Ćavija Paskvala na konopcima, imala i šest poena minusa pred zaključna tri minuta utakmice, a onda se sve okrenulo naglavačke... Blankosi su ostali bez municije u poslednja tri minuta, a Dubai je na krilima Mekinlija Rajta ispisao prvi trijumf u novoj sezoni elitnog takmičenja - 78:77 (20:16, 18:28, 25:18, 15:15).
Izabrane vesti
Kakva završnica u Dubaiju! Činilo se da je posle prodora Andresa Feliza i polaganja na tablu za 77:71 Real Madrid na dobrom putu do nove pobede, ali onda je osvajač premijernog izdanja Superkupa prosto stao. Tačnije, Paskvalovi izabranici odigrali su fantastičnu odbranu i na mišiće izvukli veliki preokret uz seriju 7:0! Sve je krenulo sa poenima Elija Okoba iz gotovo nemoguće situacije, u padu, posle skoka sa jedne noge i u kontaktu je bacio loptu sa poludistance i pogodio! Taj je koš pokrenuo Dubai, a posle skoro minut i po posta na obe strane Mfiondu Kabengele je izvukao faul od Tea Maledona za dva slobodna bacanja. Pogodio je oba puta i nabio dodatni pritisak na leđa Realovih košarkaša. Kako još jedan napad gostiju nije bio dobar, sada preko Timotija Luvavu Kabaroa, ušlo se u poslednji minut susreta kada je na scenu stupio Mekinli Rajt!
Bivši MVP ABA lige, ujedno i prošlosezonski šampion sa Dubaijem, pogodio je trojku preko Felizove ruke i ugasio Real Madrid... Pedro Martinez je uzeo minut predaha da se ekipa pripremi za završnicu, ali ni to nije pomoglo... Akcija preko Fakunda Kampaca završila se neslavno, no ni Rajt nije uspeo da stavi tačku na pobedu pre isteka vremena, pa se sve rešavalo u poslednjem posedu gostiju. Feliz je krenuo na prodor protiv Filipa Petruševa, a on je uz veliko zalaganje odigrao kvalitetnu odbranu i svojim dugim rukama naterao Dominikanca na težak šut levom rukom...
Pre nego što je Rajt zagospodario parketom, noseća sila Dubaija bio je Dvejn Bejkon! Fantastičnu utakmicu odigrao je Amerikanac i završio ga sa 24 poena (9/11 za dva, 0/2 za tri), uz pet skokova i četiri asistencije i samo jednu izgubljenu loptu za indeks 31. Rajt je bio jedini dvocifreni uz Bejkona sa 12 poena, uz pet uhvaćenih i tri podeljene lopte. Mfiondu Kabengele je posle četiri promašena šuta na startu uspeo da skupi devet poena i to bez ubačene dvojke (0/4), ali je zato ubacio dve trojke, uz sedam skokova i tri asistecnije, kao i dve blokade. Petrušev je za gotovo 18 minuta imao tri poena, ali i šest skokova i dve asistencije. Kod Real Madrida po 11 poena Tea Maledona i Timotija Luvavua Kabaroa, s tim da je prvi dopisao šest razigravanja i četiri uhvaćene lopte. Po 10 poena imali su Mikael Jantunen i Demijan Džons.
EVROLIGA - 1. KOLO
Četvrtak
Dubai - Real Madrid 78:77
/Bejkon 24 - Luvavu Kabaro 11/
Hapoel Tel Aviv - Bajern 84:86
/Oturu 20 - Obst 19/
Crvena zvezda - Žalgiris
Panatinaikos - Pariz 91:72
/Fransisko 18 - Etijen 17/
Baskonija - Olimpijakos 89:106
/Loson 20 - Dorsi 25/
Barselona - Efes 89:82
/Brizuela 20 - Džejms 22/
Asvel - Makabi Tel Aviv 84:74
/Krauder 19 - Hord 15/
Petak
19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)
19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)
20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)
***kvote su podložne promenama