Virc, Bajern i gde je istina u celoj priči...

Kristijan Falk odgovorio je i na navode nekih opskurnijih medija da bi moglo da dođe do trampe - Olise za Virca ... "Ne, to se neće dogoditi . Siguran sam da niko u Bajernu ne razmišlja na raj način" .

"Svi znaju da postoji istorija odnosa Bajerna i Florijana Virca. Podsetiću vas da su se pre njegovog potpisa za Liverpul dogodila dva sastanka sa čelnicima kluba iz Minhena ", pojasnio je Falk tom prilikom. " Prvo su se našli u Minhenu, a potom i u Liverpulu. Kada se uspostave takvi kontakti, logično je da će uvek biti glasina. Trenutno u Bajernu ne razmišljaju o pojačanjima, svi se nadaju da će Majkl Olise produžiti ugovor. To je primarno. Međutim Maks Eberl mi je rekao da želi da vidi pozitivne signale od Olisea sledećeg leta. Ako do toga ne bi došlo, i Francuz reši da promeni sredinu, nema ni najmanje sumnje da bi Virc postao meta ".

Iz Nemačke u prvi mah nije bilo reakcija, da bi prve došle pre nekoliko dana posredstvom poznatog podkasta Bayern Insider - Bildovog urednika Kristijana Falka . On je odmah demantovao bilo kakvu mogućnost da Bavarci izađu na tržište u januaru, naveo da nema naznaka ni da bi Liverpul uopšte razmatrao prodaju usred sezone, međutim nije potpuno zastvorio mogućnost ozbiljnijeg interesovanja nemačkog šampiona.

Ne tako davno pojavile su se spekulcije kako su čelni ljudi Bajerna osvežili kontakt sa Florijanovim ocem, koji ima veliki uticaj na njegove odluke i karijeru, a sve nakon onog kriznog perioda u kom se našao Džamal Musijala, kada još nije bilo jasno da li će i koliko brzo Bambi uspeti da se vrati na teren. Kolikog god u tom času iz kluba tvrdili da je sve pod kontrolom, mnogi insajderi tvrde da su u Zebener štrase ozbiljno sumnjali u dalju karijeru i pravilan razvoj mladog superstara, te da se ime Florijan Virca pojavilo kao tema na sastancima uprave.

Ove informacije, za sada, nijedan ozbiljan mediji u Nemačkoj nije mogao da potvrdi. Poslednji koji se oglasio na ovu temu bio je SPORT1 (nekadašnji DSF), odnosno njegov novinar Štefan Kumberger. On je kasno sinoć napisao:

"U Minhenu trenutno ne ispituju teren povodom mogućeg transfera, kako Englezi tvrde. Bajern je odlično popunjen u napadu, već ima sve što mu je potrebno, tako da nema potrebe za bilo kakvom hitnom reakcijom. Ne treba zaboraviti da Virc bio veoma, veoma skup kada je odlazio. Liverpul ga se sigurno ne bi odrekao budzašto".

Zaključak: sve deluje kao da Englezi zapravo 'nude' Virca Bajernu. I to jeste mnogo izglednije nego (trenutno) ozbiljno interesovanje Bavaraca.

U prvih šest utakmica ove sezone Florijan Virc je odigrao ukupno 494 minuta i upisao jednu asistenciju. Podsetimo, u protekloj mu je bilo potrebno šest meseci za prvi gol u crvenom dresu. Završio ju je sa sedam pogodaka i 10 asistencija, uz utisak koji nije bio ni nalik onom iz vremena dok je nosio dres Bajer Leverkuzena.