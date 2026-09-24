Spas u minut do 12: Englezi ulaze u Bordo, dug se prepolovljava, početak iz šeste lige
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 19:57
Nekadašnji šampion Francuske blizu da se spasi likvidacije
U jednom momentu, ličilo je na najcrnji scenario. Bordo je ostao sam, bez igde ikoga. Investicioni fond “Sparta kepital” je digao ruke nakon što je doneta odluka da se nekadašnji šampion Francuske izbaci u šesti rang takmičenja zbog nagomilanih dugova. Pretila je likvidacija, a o tome su obavešteni igrači nekoliko minuta pre početka jedne od pripremnih utakmica. Ipak, izgleda da je došao spas u poslednji čas.
Kako prenosi francuski list Sud Ouest, engleski investicioni fond “Park Bench” na korak je od preuzimanja Bordoa od zloglasnog vlasnika Žerara Lopeza. Time je sprečen odlazak kluba u stečaj i prema navodima ovog lista, predstavnici obe strane obavestili su u sredu Trgovinski sud u Bordou da je postignut dogovor o prodaji. Primopredaja uključuje pregovaranje o dugovima šestostrukog šampiona Francuske.
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Plan reorganizacije kluba bio bi produžen sa deset na 12 godina, čime bi se ukupna dugovanja smanjila sa 26.000.000 na 13.000.000 evra. Lopez bi trebalo da ustupi svoje deonice za simboličan jedan evro uz odricanje od potraživanja i klauzule o eventualnoj naknadnoj naplati u slučaju finansijskog oporavka kluba. Sporazum predviđa i smanjenje dugovanja prema državi za 50 odsto.
Pored svega ovoga, postignut je sporazum o otpremnini za Vladimira Petkovića i njegovog pomoćnika Antonija Manikonea, koji su iz kluba otišli u februaru 2022. godine. Nekadašnji selektor Švajcarske tražio je 15.139.880 evra za sebe i asistenta. Bili su blizu da dobiju spor, ali je sklopljeno poravnanje i iznos je smanjen na 1.900.000 evra za Petkovića i 250.000 za Manikonea.
Engleski investicioni fond uspeo je da pregovara o smanjenju duga prema fondu “Fortress”, kreditoru iz vremena preuzimanja kluba 2018. godine, sa 2.500.000 evra na 1.600.000. Ostaje još samo da se sa gradskim vlastima ugovori visina godišnjeg zakupa stadiona (trenutno iznosi 500.000 evra godišnje). Kad se kompletna dokumentacija preda i verifikuje pred Trgovinskim sudom i regionalnom komisijom, Bordo će moći da se takmiči. Takmičiće se u šestoj ligi, ali će se makar – takmičiti. Bolje to nego likvidacija, a i najzad će skinuti Žerara Lopeza sa vrata.