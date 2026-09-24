Spas u minut do 12: Englezi ulaze u Bordo, dug se prepolovljava, početak iz šeste lige

Plan reorganizacije kluba bio bi produžen sa deset na 12 godina, čime bi se ukupna dugovanja smanjila sa 26.000.000 na 13.000.000 evra. Lopez bi trebalo da ustupi svoje deonice za simboličan jedan evro uz odricanje od potraživanja i klauzule o eventualnoj naknadnoj naplati u slučaju finansijskog oporavka kluba. Sporazum predviđa i smanjenje dugovanja prema državi za 50 odsto.

Pored svega ovoga, postignut je sporazum o otpremnini za Vladimira Petkovića i njegovog pomoćnika Antonija Manikonea, koji su iz kluba otišli u februaru 2022. godine. Nekadašnji selektor Švajcarske tražio je 15.139.880 evra za sebe i asistenta. Bili su blizu da dobiju spor, ali je sklopljeno poravnanje i iznos je smanjen na 1.900.000 evra za Petkovića i 250.000 za Manikonea.

Engleski investicioni fond uspeo je da pregovara o smanjenju duga prema fondu “Fortress”, kreditoru iz vremena preuzimanja kluba 2018. godine, sa 2.500.000 evra na 1.600.000. Ostaje još samo da se sa gradskim vlastima ugovori visina godišnjeg zakupa stadiona (trenutno iznosi 500.000 evra godišnje). Kad se kompletna dokumentacija preda i verifikuje pred Trgovinskim sudom i regionalnom komisijom, Bordo će moći da se takmiči. Takmičiće se u šestoj ligi, ali će se makar – takmičiti. Bolje to nego likvidacija, a i najzad će skinuti Žerara Lopeza sa vrata.