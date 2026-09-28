Meč karijere Nikole Furtule! Het-trik u obračunu filijala večitih rivala

Vreme čitanja: 2min | pon. 28.09.26. | 17:00

Grafičar ubedljiv u obračumu sa Teleoptikom – 4:1

Grafičar je odneo ubedljivu pobedu u obračunu filijala Crvene zvezde i Partizana. Okršaj iza južne tribine stadiona Rajko Mitić obeležio je iskusni napadač Grafosa, Nikola Furtula, koji je upisao het-trik, dok je počasni pogodak za Teleoptik postigao Nikola Popović u finišu prvog poluvremena – 4:1 (3:1).

Furtuli bi trebalo upisati sva četiri pogotka, s obziom na to da je i kod prvog gola, postignutog u 15. minutu, prevario kompletnu odbranu Optičara, ali je loptu sa linije u mrežu Pavela Trajkovskog poslao Darko Lazić. Pravda je zadoviljena na isteku časa igre, kada je nekadašnji golgeter Metalca, Kolubare, Voždovca i Sutjeske, pogodio suprotan ugao, preciznim udarcem iskosa sa leve strane.

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Izabranici Marka Jovanovića vratili su se u igru dobro organizovanom akcijom iz 41. minuta utakmice, koju je snažnim udarcem u bliži ugao krunisao Nikola Popović. Ipak, nada Partizanove filijale bila je kraktog daha, pošto je već u 44. minutu raspoloženi Furtula iskoristio novu nepažnju u gostujućoj odbani, i još jednim preciznim udarcem matirao Trajkovskog.

Sve je po pitanju pobednika definitivno bilo rešeno u 53. minutu, kada je Furtula još jednim golom, ovoga puta sa ivice kaznenog prostora, realizovao ubitačan kontranapad domaćina i asistenciju Marka Živanovića.

Tada je bila razrešena svaka dilema po pitanju pobednika ovog meča. Sastav Nikole Trajkovića potrudio se da do kraja uspostavi kontrolu rezultata i dešavanja na terenu, dok su gosti besuspešno tražili način da se ponovo vrate u utakmicu. Grafićar je upisao treću pobedu i prbobio se do 12. mesta Mozzart Bet Prve lige Srbije, dok je Teleoptik ostao na dnu tabele sa sedam bodova.

MOZZART BET PRVA LIGA, 11. KOLO

Subota:

Smederevo - Vršac 1:0 (0:0)
/Hadžić 70/

Borac 1926 - TSC 2:2 (1:1)
/Spasojević 40, Jevtović 54 - Milosavić 39, 89/

Ponedeljak:

Grafičar - Teleoptik 4:1 (3:1)
/Lazić 15, Furtula 30, 44, 53 - Popović 41/

18.00 (2,05) Proleter 023 (3,30) Jedinstvo Ub (3,45)

18.00 (3,70) Dubocica (3,70) Javor Ivanjica (1,78)

18.00 (2,70) FK Bor 1919 (3,60) Metalac Gornji Milanovac (2,25)

20.00 (2,45) Loznica (3,20) Spartak Subotica (2,75)

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