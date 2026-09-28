Dragan Mrđa: Nije mi žao Partizana, neki kao da su prespavali godine kad su otimali na sve strane

Danas se situacija u srpskom fudbalu potpuno okrenula, pošto je Crvena zvezda dominantan faktor i nalazi se značajno ispred svih rivala u Mozzart Bet Superligi.

„Kao zvezdašu, nije mi žao nimalo, jer sam prošao kroz neke stvari. U mnogo boljem su položaju nego što je tada bila Zvezda. Samo da pogledamo transfere i ugovore u poslednjih 10 godina. Koliki su ugovori bili u Partizanu, koje su transfere pravili, kakve su plate tad bile u Zvezdi. Pogledajte tad odakle su dolazili, to je bilo treća klasa igrača. Sećam se 2013. godine, kad sam se vratio na Marakanu, prvi dan - sve se raspada, svlačionica, pomoćni teren, bukvalno sve, rasulo neverovatno. Pogledam onaj zid oko pomoćnog terena - je l' moguće da se ovo desilo sa klubom? A opet, osetiš da je to veliki klub. Taj osećaj koji imam kad dođem tamo, u kakvom god da je stanju Zvezda, uvek je prisutan”, rekao je između ostalog Mrđa u najnovijoj epizodi podkasta „2x45”.

Potom se osvrnuo na trenutni odnos snaga u srpskom fudbalu.

„Mislim da je Zvezda u našoj ligi neprikosnovena. Što se tiče konkurencije, pojavila se Vojvodina, koja ju je prošle godine pobedila tri puta, Partizan mora da se popravi. To su tri tima koja mogu da konkurišu, ali mislim da je Zvezda dosta odmakla od svih“.

U periodu Partizanove dominacije, Mrđa je bio želja upravo najvećeg rivala.

„To je bilo dok sam bio u Vojvodini 2010. godine. Predsednik Dragan Đurić i direktor Albert Nađ su me zvali, sa željom da me odvedu u Partizan. To je trajalo dva-tri dana, nisam pričao Bati Butoroviću, ali sam mu na kraju rekao. Rekoh, predsedniče, samo da vam kažem, zvao me je Nađ već dva-tri puta da dođem na razgovor. Ništa nisam prihvatao, jer znam da vi to ne date. On kaže, pa dobro, ako te zovu, idi, ispoštuj ih. Nije problem. I onda, pošto su me oni nastavili da me zovu, rekoh, da ispoštujem ljude. Mislim da bi to tada bio najveći transfer u istoriji Partizana. Neki nenormalan ugovor u tom momentu. I ništa, samo sam ih ispoštovao, otišao za Novi Sad, prošlo je dva dana, i Bata me zove, kaže: hajde dođi kod mene kući. A u tom momentu, kada me tražio Partizan, pojavila se i Zvezda. Ali Zvezda tad u rasulu, nema dinara ni na vidiku. I Bata mi kaže, gde hoćeš da ideš, reci: Zvezda ili Partizan, biraj? Kažem, Bato, ja bih samo u inostranstvo. Imam 26 godina, prvi strelac, najbolji igrač u ligi, hoću da idem u inostranstvo, i to je to. Ali onda je bilo dosta pritisaka da završim u Partizanu. I onda sam to odugovlačio, odugovlačio, nadajući se da će doći neka druga ponuda, i onda odjedanput javlja se Sion, predsednik Siona, privatni avion. Bio sam sa reprezentacijom u Kovilovu. On dođe, videli se, ponudi mi ugovor na tri godine, prihvatim i odem u Sion”.

Potom sa osvrnuo na diminantne godine Partizana, ali i sporne sudijske odluke

„Nekad kada ih danas slušam deluje mi kao da su prespavali te godine. Imali smo strašnu generaciju u Vojvodini pod trenerom Džimijem Marićem - Brkić na golu, Medojević, Popović, Lazetić, Đurovski, Tadić i ja u špicu. Bili smo drugi na tabeli, ispred Zvezde. Igramo protiv Partizana u Novom Sadu, dajem gol za 1:0, a sudija diže ofsajd koji nema nikakve veze s mozgom. Posle toga, u 30. minutu, prešprintam Gavrančića i dam gol volejom sa 16 metara. Radujem se, kad čujem pištaljku - sudija mi svira faul u napadu! Hteo sam da izađem sa terena, a trener Marić je zbog prigovora dobio crveni karton. Tek kasnije sam saznao pozadinu svega: golman Partizana nije smeo da primi gol do 70. minuta jer je jurio neki rekord“.

Često sa prijateljima partizanovcima voli da razmenjuje mišljenje o tim vremenima.

„Imam prijatelja iz Novog Sada koji je okoreli partizanovac i kad pričamo na tu temu ja mu kažem: 'Čekaj, ti kao da si prespavao onih sedam-osam godina kad ste otimali na sve strane?'”

Potom se prisetio i one čuvene generacije koja je Zvezdi donela titulu u sezoni 2013/2014.

„Takva generacija se jednom namesti i to je to. To je bukvalno trajalo tih godinu dana i raspalo se posle toga. Izbacivanjem iz Evrope, nije bilo države koja će to da plati”, poručio je Dragan Mrđa za podkast „2x45“.

Kompletnu epizodu možete pogledati na Mozzart TV-u. Uživajte!