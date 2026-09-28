Novak ima težak žreb, ali poručuje: Moj rekord u Pekingu dovoljno govori
Vreme čitanja: 4min | pon. 28.09.26. | 15:21
Srpski teniser već u četvrtfinalu ide na šampiona US Opena Zvereva, ali kaže da se dobro oseća i da je spreman da igra
Novak Đoković je spreman da nastavi pobednički niz u Pekingu. Bivši svetski broj jedan igraće od 30. septembra do 6. oktobra na turniru koji je osvajao šest puta i na kom ima savršen skor - 29:0!
Ipak, Novak u prestonici Kine nije igrao punih 11 godina, nalazi se na pragu 40. rođendana i bez titule je od početka sezone, a ni žreb mu ovog puta s obzirom da je 11. na ATP listi nije bio naklonjen.
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Novak je tek šesti nosilac i prema projekciji žreba može da igra protiv Aleksandera Zvereva već u četvrtfinalu. Nemac je na US Openu osvojio drugi grend slem u karijeri, u velikom je naletu i prvi je favorit za titulu. Dao je i veliki doprinos da Tim Evropa proteklog vikenda u Londonu na Lejver kupu pobedi Tim Sveta (13:5).
Đoković će u prvoj rundi igrati protiv Portugalca Nuna Boršesa kojeg je pobedio u jedinom okršaju do sada, prošle godine u Atini, 7:6 (1), 6:4. Pre eventualnog okršaja protiv Zvereva u četvrtfinalu, išao bi na boljeg iz meča Huana Manuela Serundola i Junčaoketea Bua iz Kine.
U Novakovoj polovini žreba su i treći nosilac Danil Medvedev, te osmi, Jakub Menšik, i oni bi mogli da budu eventualni protivnici u polufinalu.
U drugoj polovini su Feliks Ože-Alijasim, Lerner Tien, Flavio Koboli, Aleks de Minor i svi oni bi mogli da ga izozovu samo u eventualnom finalu.
Đokovića nije bilo na terenu od 31. avgusta i poraza od Marijana Navonea na startu US Opena. Najvažnije je da su zdravstveni problemi iza njega, pa je na prvom obraćanju medijima u Pekingu otkrio kako se oseća.
"Za sada se osećam dobro. Očigledno je drugačije kada igrate zvaničan meč u poređenju sa treniranjem i igranjem setova na treningu. Ali, za sada je sve dobro. Raduje me dolazak u Kinu, uvek je bilo tako. Moj rekord na kineskom tlu dovoljno govori. Imajući to na umu, to mi daje i samopouzdanje koje mi je stvarno potrebno", kaže Novak.
Upitan je i kako je prethodno birao gde će igrati u Kini. Poslednja dva turnira tamo igrao je u Šangaju.
"Ja sam u onoj fazi karijere gde se radi o turnirima na kojima uživam da igram, gde sam imao uspeha u prošlosti i gde me navijači dočekuju u pravom svetlu, na pozitivan način. Kao što sam rekao, moji rezultati u Kini do sada su bili neverovatni. Ovde nisam igrao 11 godina. Trudio sam se proteklih godina da raspored funkcioniše, ali je bilo tako da sam mogao da igram samo u Šangaju. Ove godine, Peking je na listi prioriteta i srećan sam što sam ovde", dodao je Đoković.
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U ovoj fazi karijere mnogi kažu da se radi samo o uživanju, jer je osvojio sve što je mogao, ali Novak nije saglasan sa tim ocenama.
"Nikad se ne radi samo u uživanju. Mogao bih da gram egzibicije ako bih da zadovoljim publiku. Na profesionalnim turnirima igram jer želim da pobedim. To je primarni motiv, jer vek okušavam da se takmičim i pobedim momka s druge strane mreže, da stignem što je moguće dalje na turniru. Naravno, ako možete još da se takmičite na mestu gde se osećate dobro u smislu uslova i podrške publike, atmosfere, onda sve daje na boljem izdanju. Uvek imam visoka očekivanja od sebe. Tako bilo tokom karijere, ne mogu da se zadovoljim pobedama u početnim kolima. Uvek stremim završnici turnira, bilo gde da igram. Nije ni sad drugačije i biće tako dok se takmičim na najvišem nivou".
Morao je da odgovara i na pitanja koja se tiču poraza, pa je upitan kako se u ovoj fazi karijere nosi sa tim. Podsetili su ga da je na Rolan Garosu 2010. i ove godine gubio od Jirgena Melcera i Žoaa Fonseke.
"Postoji značajna razlika u godinama. To su potpuno drugačiji periodi moje karijere. Te 2010. imao sam 23 godine. Ne može da se poredi, druga je faza. Izazovi su uvek tu, postoje prilike da rastete, da učite iz novih iskustava i da pokušate da uzmete nešto što ćete koristiti da napredujete, bilo kao čovek bilo kao igrač. Trudim se da negujem takav mentalitet. Kada ste na terenu, vi ste ratnik, takmičar. Ne želite da izgubite, trudite se da uradite sve što možete. Ako je protivnik bolji, u redu je, idete dalje. Dobra stvar u tenisu je što uvek imate novu priliku, praktično svake nedelje imate turnir. Šou mora da se nastavi, ta vrsta mentaliteta. Okrenete novu stranicu, resetujete se i date najbolje na narednom turniru", kaže Đoković.
Peking mu je povrh svega doneo mnogo radosti.
"Osim pobeđivanja, najlepša sećanja su vezana svakako za navijače, na to kako navijaju i kako me podržavaju, pokazuju ljubav i koliko su strastveni zbog tenisa. Moj NoleFam ovde u Kini je bio neverovatan, kako u Pekingu tako i Šangaju. To je nešto što nosim sa sobom bilo gde da sam na svetu", zaključio je Đoković.