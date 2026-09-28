Novak ima težak žreb, ali poručuje: Moj rekord u Pekingu dovoljno govori

Ipak, Novak u prestonici Kine nije igrao punih 11 godina, nalazi se na pragu 40. rođendana i bez titule je od početka sezone, a ni žreb mu ovog puta s obzirom da je 11. na ATP listi nije bio naklonjen.

Novak je tek šesti nosilac i prema projekciji žreba može da igra protiv Aleksandera Zvereva već u četvrtfinalu. Nemac je na US Openu osvojio drugi grend slem u karijeri, u velikom je naletu i prvi je favorit za titulu. Dao je i veliki doprinos da Tim Evropa proteklog vikenda u Londonu na Lejver kupu pobedi Tim Sveta (13:5). Đoković će u prvoj rundi igrati protiv Portugalca Nuna Boršesa kojeg je pobedio u jedinom okršaju do sada, prošle godine u Atini, 7:6 (1), 6:4. Pre eventualnog okršaja protiv Zvereva u četvrtfinalu, išao bi na boljeg iz meča Huana Manuela Serundola i Junčaoketea Bua iz Kine. U Novakovoj polovini žreba su i treći nosilac Danil Medvedev, te osmi, Jakub Menšik, i oni bi mogli da budu eventualni protivnici u polufinalu. U drugoj polovini su Feliks Ože-Alijasim, Lerner Tien, Flavio Koboli, Aleks de Minor i svi oni bi mogli da ga izozovu samo u eventualnom finalu. Đokovića nije bilo na terenu od 31. avgusta i poraza od Marijana Navonea na startu US Opena. Najvažnije je da su zdravstveni problemi iza njega, pa je na prvom obraćanju medijima u Pekingu otkrio kako se oseća.

"Za sada se osećam dobro. Očigledno je drugačije kada igrate zvaničan meč u poređenju sa treniranjem i igranjem setova na treningu. Ali, za sada je sve dobro. Raduje me dolazak u Kinu, uvek je bilo tako. Moj rekord na kineskom tlu dovoljno govori. Imajući to na umu, to mi daje i samopouzdanje koje mi je stvarno potrebno", kaže Novak.

Upitan je i kako je prethodno birao gde će igrati u Kini. Poslednja dva turnira tamo igrao je u Šangaju.

"Ja sam u onoj fazi karijere gde se radi o turnirima na kojima uživam da igram, gde sam imao uspeha u prošlosti i gde me navijači dočekuju u pravom svetlu, na pozitivan način. Kao što sam rekao, moji rezultati u Kini do sada su bili neverovatni. Ovde nisam igrao 11 godina. Trudio sam se proteklih godina da raspored funkcioniše, ali je bilo tako da sam mogao da igram samo u Šangaju. Ove godine, Peking je na listi prioriteta i srećan sam što sam ovde", dodao je Đoković. ***** MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan! ***** U ovoj fazi karijere mnogi kažu da se radi samo o uživanju, jer je osvojio sve što je mogao, ali Novak nije saglasan sa tim ocenama.

"Nikad se ne radi samo u uživanju. Mogao bih da gram egzibicije ako bih da zadovoljim publiku. Na profesionalnim turnirima igram jer želim da pobedim. To je primarni motiv, jer vek okušavam da se takmičim i pobedim momka s druge strane mreže, da stignem što je moguće dalje na turniru. Naravno, ako možete još da se takmičite na mestu gde se osećate dobro u smislu uslova i podrške publike, atmosfere, onda sve daje na boljem izdanju. Uvek imam visoka očekivanja od sebe. Tako bilo tokom karijere, ne mogu da se zadovoljim pobedama u početnim kolima. Uvek stremim završnici turnira, bilo gde da igram. Nije ni sad drugačije i biće tako dok se takmičim na najvišem nivou".