Zanimljiv potez Paunovića: Pozvao još jednog golmana

Ima Veljko Paunović trojicu golmana iz „liga petice” na raspolaganju, ali je danas naknadno u reprezentaciju pozvao i Vojvodininog čuvara mreže Dragana Rosića, objavio je sajt Fudbalskog saveza Srbije.

Rosić ima 29 godina i u poslednje vreme se nalazi u dobroj formi na golu novosadskih lala. Dobijao je pozive i ranije, a jedini meč za A selekciju je upisao na američkoj turneji pre tri i po godine kada je ušao u drugom poluvremenu meča protiv SAD.