Zanimljiv potez Paunovića: Pozvao još jednog golmana
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Vreme čitanja: 1min | pon. 28.09.26. | 17:38
Dragan Rosić među Orlovima
Ima Veljko Paunović trojicu golmana iz „liga petice” na raspolaganju, ali je danas naknadno u reprezentaciju pozvao i Vojvodininog čuvara mreže Dragana Rosića, objavio je sajt Fudbalskog saveza Srbije.
Rosić ima 29 godina i u poslednje vreme se nalazi u dobroj formi na golu novosadskih lala. Dobijao je pozive i ranije, a jedini meč za A selekciju je upisao na američkoj turneji pre tri i po godine kada je ušao u drugom poluvremenu meča protiv SAD.
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Podsetimo, na prvom Paunovićevom spisku su se od golmana našli Vanja Milinković Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut) i Filip Stanković (Venecija). U mečevima protiv Grčke i Holandije je starter bio Milinković Savić i opšta ocena je da je bio najzapaženiji pojedinac Orlova.
Malo je verovatno da će Rosić konkurisati za sastav u predstojećim mečevima protiv Nemačke u Minhenu i Holandije u Ajndhovenu, ali Paunović je želeo da sa njim pojača konkurenciju.