Zvanično: Bandža Si ponovo u crno-belom

Pričalo se, šuškalo se, na kraju je potvrdio i trener Đoan Penjaroja, ali sada je stigla i zvanična informacija kluba: Bandža Si je ponovo deo Partizan Mozzart Beta!

Kako su objavili crno-beli, francusko krilo potpisalo je kratkoročni ugovor i biće na raspolaganju treneru Penjaroji za predstojeće duplo kolo Evrolige. Partizan Mozzart Bet će ove nedelje igrati protiv Pariza i Bajerna u gostima.