Zvanično: Bandža Si ponovo u crno-belom
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Vreme čitanja: 3min | pon. 28.09.26. | 15:12
Potpisan kratkoročni ugovor
Pričalo se, šuškalo se, na kraju je potvrdio i trener Đoan Penjaroja, ali sada je stigla i zvanična informacija kluba: Bandža Si je ponovo deo Partizan Mozzart Beta!
Kako su objavili crno-beli, francusko krilo potpisalo je kratkoročni ugovor i biće na raspolaganju treneru Penjaroji za predstojeće duplo kolo Evrolige. Partizan Mozzart Bet će ove nedelje igrati protiv Pariza i Bajerna u gostima.
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Si je tokom leta trenirao sa crno-belima, čak i igrao utakmice zatvorenog tipa protiv Zenita i Hapoela. Samim tim se nametnuo kao logično rešenje za Partizan da „premosti“ period dok se ne dovede pojačanja na poziciji krilnog centra.
Ovo će francuskom košarkašu biti drugi mandat u taboru Partizana, pošto je prethodno igrao od januara 2018. do leta 2019. i osvojio dva Kupa Radivoja Koraća.