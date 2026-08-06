LUDI TIKET (-), četvrtak, 129.171 dinara: Gornji Milanovac ponovo u centru pažnje!

Neverovatan sportski rolerkoster dogodio se u uplatno-isplatnom mestu Mozzart kladionice u Gornjem Milanovcu, gde je jedan igrač bio na korak od ozbiljnog dobitka. On je na svom tiketu sastavio čak 9 parova sa veoma hrabrom i specifičnom igrom – tipovao je da će u prvom poluvremenu pasti najmanje dva gola. Kada igrate ovako dinamičnu igru na devet različitih utakmica, od ženskih kvalifikacija za Ligu šampiona pa sve do nižih skandinavskih liga, svesni ste da idete na sve ili ništa. Ukupna kvota iznosila je astronomskih 206,67, a sa uplatim od 500 dinara, projektovani dobitak sa bonusom iznosio je sjajnih 129.171 dinara.

Sve je počelo savršeno i prolazi su se nizali jedan za drugim. Fudbalerke Austrije iz Beča i Hajduka, pa zatim mečevi u Australiji, Sarajevu i Finskoj, doneli su pravu goleadu već u prvih 45 minuta i uspešno prošli. Kada su islandska i norveška liga takođe ispoštovale prognozu, ostao je samo još jedan par za potpunu ekstazu – duel ženskih timova Rasing Uniona i Helsinkija. Nažalost, mreže su u prvom delu tog meča mirovale, što je označilo pad na poslednjoj stepenici. Ipak, maher iz Milanovca nije ostao praznih rukava zahvaljujući popularnom Mozzartovom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Budući da je promašio samo jedan par, a proizvod pogođenih kvota je bio izuzetno visok, isplaćena mu je utešna nagrada u iznosu od 2.500 dinara!