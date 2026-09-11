Moje levo stopalo – nedostaju još samo dva kilograma mišića

Posle odlaska iz Crvene zvezde supertalentovani momak iz Novog Pazara je više od 12 meseci bio na svojevrsnoj raskrsnici. U magli potencijalne pozajmice, fizičke inferiornosti da ispoštuje standard Bundeslige, i povremeno psihološke nezrelosti, Andrija Maksimović je bio izgubljen. Došao ja na novi nivo fudbala, susreo sa drugačijim životom, počeo da obitava u klubu gde je samo jedan od mnogih. Nije tertiran kao plemeniti metal, što je bio slučaj u Crvenoj zvezdi.

Kada sa 19 godina i tri meseca imate zvanje najmlađeg strelca u istoriji večitog derbija, potom i najmlađeg strelca sa srpskim pasošem u Ligi šampiona, to bi automatski moralo da znači da je pred vama velika karijera. Uzorak mečeva je i dalje jako, jako mali, ali taktičko-tehnički prikaz Andrije Maksimovića na obalama jezera Komo možda je pokazatelj da je počeo da gura kamen uzbrdo. I da bi za razliku od Sizifa mogao da dođe do cilja.

Međutim, u tim otežavajućim okolnostima, imao je Andrija Maksimović i sreće. Što je član razvojnog kluba, koji igrače na baca pod voz zbog slabog privikavanja. Red Bul je zasnovan na čistim i prostim principima. Odabrali smo tebe, jer smo preko naprednih programa spoznali da vrediš.

Dali smo za tebe 14 miliona evra fiksno, jer smo ubeđeni da ćeš biti sportsko-finanijski dobitak. I tvoje je samo da slušaš i napreduješ. I sada posle 13 meseci u Lajpcigu, bez obzira na godinu neigranja, Andrija Maksimović je onaj isti igrač kao iz beogradskih dana. Jednako talentovan, sa savršenom konfiguracijom levog stopala. U to je mogao da se uveri i golman Koma. Jednom mu je zaustavio gotovo savršeno balansiran udarac sa roglja šesnesterca. Drugi put nije mogao.

I da nije bilo tog pogotka u 58. minutu, utisak bi bio gotovo identičan. Izneo je na srpski vezista na plećima intenzitet Lige šampiona. Samo što nije mogao, niti mu je to posao, da sastavi raspojasanu odbranu Martina Demikelisa. Statističke platforme kažu da je imao 82 posto uspešnih dodavanja, bio je nepogrešiv na polovini rivala (12/12), nešto slabiji pred svojim golom (6/10). Imao je I jedno ključno dodavanje, koje je upropastio Nkunku. Sigurno je da će u nastavku sezone Andrija Maksimović imati određenu ulogu. Možda neće biti standardan, ali posle povreda Baumgartnera i Grude, nalazi se u period kada mora da zgrabi šansu. Ujedno i da radi na nedostacima. MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO Svako ko je posmatrao meč protiv Verdera (asistencija) ili Koma (gol) mogao je da primeti ozbiljnu fizičku promenu. Rameni pojas i leđa su mu kao kod atletskog višebojca. Baš u tome se krije već pomenuti podatak da je Lajpcig prava sredina. Uz program, suplementaciju i ishranu, Maksimović je nabacio šest kilograma čistih mišića. Ne izgleda više kao momčić iz kraja. Ali u Lajpcigovom sistemu, on je i dalje u procesu. Prema pojedinim informacijama u redovima Red Bula rade na tome da Maksimović dobije dva kilograma mišića u nogama. Čisto da jači odgovori zahtevima presinga.