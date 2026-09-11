Akron predstavio Vidosavljevića, stigao i špic kojeg je jurio Partizan
Vreme čitanja: 1min | pet. 11.09.26. | 11:07
Doskorašnji ofanzivac Vojvodine otišao u Rusiju
Potrajalo je dok Akron nije zvanično obavestio javnost o dolasku Milutina Vidosavljevića, ali je sada i taj deo kompletiran.
Doskorašnji ofanzivac Vojvodine karijeru nastavlja u Akronu iz Toljatija, gde će mu trener biti Srđan Blagojević, bivši šef struke Partizana. Vidosavljević će do kraja sezone biti u ruskom klubu na pozajmici, za koju će Vojvodina dobiti 300.000 evra, a na leto će uslediti obavezni otkup ugovora za 1.500.000 evra, kako je to još pre devet dana objavio Mozzart Sport.
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Generalni direktor Akrona Konstantin Kljušev je za klupski sajt o dolasku srpskog fudbalera rekao:
„Za Vidosavljevića je dolazak u naš klub novi korak u karijeri i mi smo oduševljeni što je izabrao Akron. Raznovrsnost je glavna karakteristika našeg novog igrača, jer može da igra na više pozicija u timu. Milutin ima impresivnu statistiku i internacionalno iskustvo. Nadamo se da će mu dolazak u Akron biti novi izazov i dodatni motiv, da će se brzo adaptirati na sredinu i da će oduševiti navijače produktivnom i visoko kvalitetnom igrom“.
Zajedno sa Vidosavljevićem Akron je predstavio javnosti i novog napadača, Artjoma Šumanskog, koji je u dva poslednja prelazna roka trebalo da dođe na pozajmicu u Partizan, ali je na kraju završio kod Blagojevića, ali u Toljatiju.