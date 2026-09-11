Akron predstavio Vidosavljevića, stigao i špic kojeg je jurio Partizan

Potrajalo je dok Akron nije zvanično obavestio javnost o dolasku Milutina Vidosavljevića, ali je sada i taj deo kompletiran.

Doskorašnji ofanzivac Vojvodine karijeru nastavlja u Akronu iz Toljatija, gde će mu trener biti Srđan Blagojević, bivši šef struke Partizana. Vidosavljević će do kraja sezone biti u ruskom klubu na pozajmici, za koju će Vojvodina dobiti 300.000 evra, a na leto će uslediti obavezni otkup ugovora za 1.500.000 evra, kako je to još pre devet dana objavio Mozzart Sport.