Partizan prodaje Mujakića u Azerbejdžan

ŠPANIJA OSVAJA MUNDIJAL - KVOTA U MOZZARTU JE 5,50.

Istu tu platu prošle sezone su na sebe preuzeli Turci. Tokom jesenjeg dela prvenstva to je činio Ejup, a proletos Gazijantep, oba puta u formi pozajmica. Kad je ova druga pozajmica istekla, rukovodioci Gazijantepa su zvanično obavestili kolege iz Beograda da, ipak, nisu zainteresovani za otkup ugovora. Tako su se crno-beli našli u prilično nepovoljnom položaju, jer nisu želeli da plaćaju Mujakića, iako ga je šef stručnog štaba Saša Ilić video kao potencijalno rešenje. I to ne samo na primarnoj poziciji štopera, već i na mestu levog beka koje je hronično deficitarno.

Kao idealno rešenje u ovom pat-položaju pojavio se azerbejdžanski Karabag. Oni će u potpunosti otkupiti Mujakićev ugovor i tako barem na trenutak finansijski pomoći crno-belima. Neće to, naravno, biti bogzna kako glamurozan transfer, pre se može reći da je simboličan i vredan nekoliko stotina hiljada evra, ali je u ovom trenutku višestruko koristan za sve tri strane.

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Za samog Mujakića ovo će biti ozbiljan novi izazov u karijeri, s obzirom na to da je Karabag prošle sezone igrao u grupnoj fazi Lige šampiona, a ove sedmice je ponovo počeo kvalifikacioni ciklus za isto takmičenje. Zanimljivo je da u ovom klubu već uspešno nastupa i nekadašnji kreativni vezista Partizana, Marko Janković.

Podsetimo, Nihad Mujakić je u Humsku stigao leta 2024. godine iz turskog Ankaragudžua. U crno-belom dresu odigrao je 34 utakmice i zabeležio jednu asistenciju.