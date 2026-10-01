Najava dana (četvrtak, 1. oktobar): Orlovi sa Pancerima, a Zvezda s Efesom
Vreme čitanja: 3min | čet. 01.10.26. | 08:06
Pogledajte kratku bet analizu najinteresantnijih mečeva u danu pred nama...
DANSKA – PORTUGAL, 20.45
(Fudbal, Liga nacija)
Danska ulazi u ovaj duel sa imperativom osvajanja bodova kako bi pobegla sa dna tabele, tražeći pozitivan ishod protiv favorizovanog Portugala nakon polovičnog učinka u uvodnim kolima. S druge strane, gosti pod vođstvom Žorža Žezusa drže maksimalan učinak, oslanjajući se na izuzetno disciplinovanu taktičku postavku i strpljivo čekanje šansi iz brze tranzicije.
Izabrane vesti
NEMAČKA – SRBIJA, 20.45
(Fudbal, Liga nacija)
Trenutak u kojem se sastaju Srbija i Nemačka je takav da Orlovi imaju ulogu autsajdera. Tim Veljka Paunovića je bez osvojenog boda, a Nemci su uzeli samo jedan Holandiji, da bi zatim oborili hrpu tiketa minimalnim porazom od Grčke. Kako bilo da bilo, jasno je da je domaćin apsolutni favorit u Minhenu.
GRČKA – HOLANDIJA, 20.45
(Fudbal, Liga nacija)
I, ako smo bili razočarani pobedom Grka nad Srbijom, svi oni koji su otpisali Helene u borbi s Pancerima, gorko su zažalili, zato što je ova reprezentacija savladala i Nemce sa 0:1. Holanđani imaju remi s Pancerima i pobedu nad Srbijom od 1:2, tako da se očekuje da ova utakmica bude maksimalno napeta.
VELS – NORVEŠKA, 20.45
(Fudbal, Liga nacija)
Norveška u Kardif stiže kao favorit i traži iskupljenje za poraz od Portugala, oslanjajući se na raspucanog Erlinga Halanda, iako je nastup povređenog Martina Edegora pod znakom pitanja. S druge strane, Vels je zakucan za dno grupe bez bodova i golova, a kako ekipa ima ozbiljne probleme u napadu, stabilniji gosti imaju sjajnu priliku da odnesu sva tri boda.
IRSKA – AUSTRIJA, 20.5
(Fudbal, Liga nacija)
Austrija stiže na Aviva stadion s maksimalnim učinkom i efikasnom igrom, želeći da nakon dve vezane pobede od 3:1 zadrži vrh tabele. S druge strane, Irska traži novi domaći uspeh kako bi popravila utisak s otvaranja ciklusa, pošto je nakon startnog poraza uspela da ubedljivo savlada Izrael (3:0). Ipak, raspucani izabranici Ralfa Ragnika u ovaj duel ulaze kao favoriti, pa domaćine očekuje znatno teži taktički ispit pred svojom publikom.
GVINEJA – KENIJA, 18.00
(Fudbal, Afrički kup nacija)
Gvineja traži prve bodove na svom terenu nakon startnog poraza od Južne Afrike (2:1) kako bi ostala u trci za plasman. S druge strane, Kenija ulazi u ovaj duel posle neočekivanog remija sa Eritrejom (1:1), a pošto je kao suorganizator već obezbedila učešće na turniru, meč koristi za uigravanje tima. Zbog toga se u Konakriju očekuje čvrsta utakmica u kojoj obe selekcije žele popravni ispit.
HAPOEL T.A. – REAL MADRID, 18.00
(Košarka, Evroliga)
Real, pod vođstvom Pedra Martineza, oslanja se na Kampaca i novajliju Smita u nameri da nametne svoj prepoznatljiv ritam. Sa druge strane, Hapoel ima visoke evroligaške ambicije i, uprkos igranju na neutralnom terenu, predstavlja veoma opasnog rivala. Očekuje se dinamičan i brz meč u kojem će formalni domaćin svoju šansu tražiti kroz čvrstu odbranu i tranziciju.
CRVENA ZVEZADA – EFES, 20.00
(Košarka, Evroliga)
Crvena zvezda pod imperativom pobede dočekuje Anadolu Efes nakon dva vezana domaća poraza na startu Evrolige. Ekipa Ibona Navara nalazi se pod velikim pritiskom, dok raspucani gosti stižu u Beograd u sjajnom raspoloženju posle trijumfa nad Real Madridom, predvođeni raspoloženim Pi-Džej Doužerom. Crveno bele očekuje izuzetno težak taktički ispit protiv ofanzivno moćnog turskog tima.
BOLONJA – OLIMPIJAKOS, 20.30
(Košarka, Evroliga)
Virtus u Bolonji vapi za dobrim rezultatom pod imperativom popravnog ispita, nakon dva poraza na startu sezone. Sa druge strane, favorizovani Olimpijakos stiže sa maksimalnim učinkom, predvođen raspoloženim Vezenkovom i Furnijeom. Zbog forme i tradicije, grčki velikan ima ulogu jasnog favorita, dok domaćine očekuje izuzetno težak taktički zadatak da prekine negativan niz.
PARIZ – ŽALGIRIS, 20.45
(Košarka, Evroliga)
Pariz na svom terenu želi stabilizaciju rezultata i prvu evroligašku pobedu, oslanjajući se na napadački potencijal i domaći teren u Adidas areni. S druge strane, Žalgiris stiže u Francusku posle iscrpljujućeg meča sa Olimpijakosom, pa uprkos problemima sa povredama na bekovskim pozicijama računa na čvrstu timsku disciplinu. Očekuje se dinamičan susret u kojem će domaćin nametnuti brz ritam, dok će Litvanci ključ tražiti u jačoj odbrani i skoku.