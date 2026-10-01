Najava dana (četvrtak, 1. oktobar): Orlovi sa Pancerima, a Zvezda s Efesom

NEMAČKA – SRBIJA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Trenutak u kojem se sastaju Srbija i Nemačka je takav da Orlovi imaju ulogu autsajdera. Tim Veljka Paunovića je bez osvojenog boda, a Nemci su uzeli samo jedan Holandiji, da bi zatim oborili hrpu tiketa minimalnim porazom od Grčke. Kako bilo da bilo, jasno je da je domaćin apsolutni favorit u Minhenu.

GRČKA – HOLANDIJA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

I, ako smo bili razočarani pobedom Grka nad Srbijom, svi oni koji su otpisali Helene u borbi s Pancerima, gorko su zažalili, zato što je ova reprezentacija savladala i Nemce sa 0:1. Holanđani imaju remi s Pancerima i pobedu nad Srbijom od 1:2, tako da se očekuje da ova utakmica bude maksimalno napeta.

VELS – NORVEŠKA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Norveška u Kardif stiže kao favorit i traži iskupljenje za poraz od Portugala, oslanjajući se na raspucanog Erlinga Halanda, iako je nastup povređenog Martina Edegora pod znakom pitanja. S druge strane, Vels je zakucan za dno grupe bez bodova i golova, a kako ekipa ima ozbiljne probleme u napadu, stabilniji gosti imaju sjajnu priliku da odnesu sva tri boda.

IRSKA – AUSTRIJA, 20.5

(Fudbal, Liga nacija)

Austrija stiže na Aviva stadion s maksimalnim učinkom i efikasnom igrom, želeći da nakon dve vezane pobede od 3:1 zadrži vrh tabele. S druge strane, Irska traži novi domaći uspeh kako bi popravila utisak s otvaranja ciklusa, pošto je nakon startnog poraza uspela da ubedljivo savlada Izrael (3:0). Ipak, raspucani izabranici Ralfa Ragnika u ovaj duel ulaze kao favoriti, pa domaćine očekuje znatno teži taktički ispit pred svojom publikom.

GVINEJA – KENIJA, 18.00

(Fudbal, Afrički kup nacija)

Gvineja traži prve bodove na svom terenu nakon startnog poraza od Južne Afrike (2:1) kako bi ostala u trci za plasman. S druge strane, Kenija ulazi u ovaj duel posle neočekivanog remija sa Eritrejom (1:1), a pošto je kao suorganizator već obezbedila učešće na turniru, meč koristi za uigravanje tima. Zbog toga se u Konakriju očekuje čvrsta utakmica u kojoj obe selekcije žele popravni ispit.

HAPOEL T.A. – REAL MADRID, 18.00

(Košarka, Evroliga)

Real, pod vođstvom Pedra Martineza, oslanja se na Kampaca i novajliju Smita u nameri da nametne svoj prepoznatljiv ritam. Sa druge strane, Hapoel ima visoke evroligaške ambicije i, uprkos igranju na neutralnom terenu, predstavlja veoma opasnog rivala. Očekuje se dinamičan i brz meč u kojem će formalni domaćin svoju šansu tražiti kroz čvrstu odbranu i tranziciju.

CRVENA ZVEZADA – EFES, 20.00

(Košarka, Evroliga)

Crvena zvezda pod imperativom pobede dočekuje Anadolu Efes nakon dva vezana domaća poraza na startu Evrolige. Ekipa Ibona Navara nalazi se pod velikim pritiskom, dok raspucani gosti stižu u Beograd u sjajnom raspoloženju posle trijumfa nad Real Madridom, predvođeni raspoloženim Pi-Džej Doužerom. Crveno bele očekuje izuzetno težak taktički ispit protiv ofanzivno moćnog turskog tima.

BOLONJA – OLIMPIJAKOS, 20.30

(Košarka, Evroliga)

Virtus u Bolonji vapi za dobrim rezultatom pod imperativom popravnog ispita, nakon dva poraza na startu sezone. Sa druge strane, favorizovani Olimpijakos stiže sa maksimalnim učinkom, predvođen raspoloženim Vezenkovom i Furnijeom. Zbog forme i tradicije, grčki velikan ima ulogu jasnog favorita, dok domaćine očekuje izuzetno težak taktički zadatak da prekine negativan niz.

PARIZ – ŽALGIRIS, 20.45

(Košarka, Evroliga)

Pariz na svom terenu želi stabilizaciju rezultata i prvu evroligašku pobedu, oslanjajući se na napadački potencijal i domaći teren u Adidas areni. S druge strane, Žalgiris stiže u Francusku posle iscrpljujućeg meča sa Olimpijakosom, pa uprkos problemima sa povredama na bekovskim pozicijama računa na čvrstu timsku disciplinu. Očekuje se dinamičan susret u kojem će domaćin nametnuti brz ritam, dok će Litvanci ključ tražiti u jačoj odbrani i skoku.