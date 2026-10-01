Prva noć bez Mesija, a naslednik već blista: Gol i asistencija buduće argentinske desetke

Pred navijačima na stadionu "Mario Alberto Kempes" nije, međutim, bilo mnogo sentimentalnosti kada je utakmica počela. Argentina je od prvog minuta nametnula ritam, preuzela posed i veoma brzo pokazala razliku u individualnom kvalitetu.

Prvi gol nove ere postigao je čovek koji je bio i strelac poslednjeg argentinskog pogotka na Svetskom prvenstvu, onog pobedonosnog protiv Engleske u polufinalu - Lautaro Martines. Igrao se 19. minut kada je Aleksis Mekalister maestralnim dodavanjem probio poslednju liniju Bolivije i izbacio Lautara praktično samog pred golmana Viskaru. Napadač Argentine nije komplikovao, mirno je završio akciju i doneo domaćinu vođstvo od 1:0 (gol pogledajte OVDE). Lautaro se tim pogotkom izjednačio na trećem mestu večne liste strelaca Argentine sa 41 pogotkom, Batistuta ima 56, a Mesi 125.

Samo nekoliko minuta kasnije Argentina je još jednom pokazala koliko može da bude opasna kada pronađe prostor između linija. Ovoga puta u ulozi asistenta našao se Ezekijel Palasios, koji je odličnim pasom pronašao Nika Pasa. Mladi vezista Komoa i igrač koji će već od sledećeg reprezentativnog okupljanja nositi desetku umesto Mesija, rešio je situaciju potezom koji je odmah privukao pažnju. Umesto snažnog udarca, elegantno je prebacio golmana i lobom pogodio mrežu za 2:0 (gol pogledajte OVDE). Bio je to možda i najlepši detalj prvog poluvremena i jedan od poteza koji su pokazali da Argentina u novoj generaciji i dalje ima dovoljno kreativnosti i tehničkog kvaliteta.

U nastavku je usledio još jedan simboličan trenutak nove ere. Kristijan Romero, koji je prvi put nastupio kao prvi kapiten Argentine, krunisao je veliki trenutak pogotkom pred publikom u svojoj rodnoj provinciji. Posle centaršut Nika Pasa iz slobodnog udarca, Romero se najbolje snašao u kaznenom prostoru i glavom pogodio za 3:0. Gol je proslavio veoma emotivno, što nije bilo iznenađenje imajući u vidu okolnosti: kapitenska traka, utakmica u Kordobi i početak novog ciklusa reprezentacije spojili su se u trenutak koji će defanzivac verovatno dugo pamtiti. Gol za 3:0 pogledajte OVDE.

Argentina ni nakon trećeg pogotka nije potpuno spustila ritam. Pred sam kraj utakmice stigao je i četvrti gol, a ovog puta priliku je iskoristio Hose Manuel Lopes, igrač brazilskog Palmeirasa. Fudbaler Boke Juniors Leonel Flores prethodno je napravio prodor ka golu Bolivije, ali nije uspeo da ga završi pogotkom. Lopta se potom nekoliko puta odbijala u kaznenom prostoru, da bi na nju naleteo Lopes i upisao prvenac u dresu državnog tima na osmom nastupu.

Sledeću prijateljsku utakmicu Argentina igra protiv Burkine Faso (noć subota na nedelju, 02.00), a zatim sledi Mesijeva oproštajna protiv Benina (noć utorak na sredu, 01.00).